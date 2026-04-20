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महिला आरक्षण; बीजेपी सांसदों ने विपक्ष पर बोला तीखा हमला, कहा-महिलाओं को मौका देना नहीं चाहते

संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव गिरने के बाद सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष को घेर रहा है.

गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला.
गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 10:30 AM IST

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बलिया : संसद में गरमागरम बहस के बाद सरकार द्वारा पेश नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिर गया. इसके बाद सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी रूप से हमलवार हैं. हर कोई अफने तरीके से महिला बिल पर विचार व्यक्त कर रहा है. भाजपा ने कांग्रेस-सपा समेत तमाम विपक्षी दलों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रोकने का उत्तरदायी ठहराया है. आईए जानते हैं कि भाजपा की ओर से कौन क्या कह रहा है...

महिला आरक्षण के समर्थन में भाजपा सांसदों ने कही ये बात. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

सिकंदरपुर क्षेत्र के महुलानपार गांव में गुरु गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा प्रभारी उपनिरीक्षक अजय सिंह की दादी व स्वतंत्रता सेनानी फूलमती देवी के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर तीखा निशाना साधा. मीडिया से बातचीत में सांसद ने कहा कि सपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल नहीं चाहते कि बहन-बेटियां घर से बाहर निकलें और आगे बढ़ें. ये लोग चाहते हैं कि महिलाएं आजीवन चौका बर्तन करती रहें, उनके लिए रोटी बनाएं. फिल्म उद्योग समेत हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं. केवल संसद में आने से रोकने वालों को शर्म आनी चाहिए.

कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक.
कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक. (Photo Credit : ETV Bharat)


सांसद ने कहा कि जब मां और पत्नी घर संभाल रही होती हैं, तभी कुछ लोग नेतागिरी कर पाते हैं. चुनाव प्रचार में भी पत्नियां आगे रहती हैं. अब समय बदल चुका है और महिला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से आगे बढ़ना चाहिए. यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है. बहरहाल बीजेपी नेतृत्व के नेतृत्व में नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे.

बरेली में महिलाओं ने किया प्रदर्शन.
बरेली में महिलाओं ने किया प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, देश की महिलाएं कभी सपा और कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी

कानपुर में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे डिप्टी सीएम ने महिला आरक्षण के बहाने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. सपा सांसद के घर पर हुए प्रदर्शन पर कहा-महिला आरक्षण बिल सपा और कांग्रेस ने रोका है. आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के लिए आरक्षण देकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाने का निर्णय लिया था.

महिला आरक्षण की राह में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने रोड़ा अटकाने का काम किया है. इसके लिए देश की महिलाएं कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी. वहीं कानपुर साउथ के बर्रा में रहने वाले फतेहपुर के सांसद नरेश उत्तम पटेल के घर पर कल भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने बैनर और पोस्टर लेकर विरोध किया था. इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि महिलाओं में काफी आक्रोश है.

बरेली में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, विपक्ष का पुतला फूंका


तीन तलाक पीड़िता एवं आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने रविवार को दामोदर स्वरूप पार्क में भाजपा के महिला बिल के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ नारेबाजी की और उनके प्रतीक पुतले जलाए.



निदा खान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण बिल लेकर आए थे, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते वह संसद में पारित नहीं हो सका. इससे देश की महिलाओं को नुकसान पहुंचा है. महिलाओं का कहना था कि तीन तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दिए जा रहे हालिया राजनीतिक बयान भी इस विरोध की बड़ी वजह हैं.

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