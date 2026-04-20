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महिला आरक्षण; बीजेपी सांसदों ने विपक्ष पर बोला तीखा हमला, कहा-महिलाओं को मौका देना नहीं चाहते

गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला. ( Photo Credit : ETV Bharat )