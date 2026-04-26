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महिला आरक्षण बिल: केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले- विपक्ष ने झूठ और भ्रम फैलाया, उम्मीद अभी बाकी

बीकानेर: महिला आरक्षण संशोधन बिल के संसद में गिरने के बाद पहली बार बीकानेर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि इस बिल को लेकर विपक्ष भ्रम और झूठ फैला रहा है, जबकि मोदी सरकार का उद्देश्य महिलाओं को उनका अधिकार देना है. मेघवाल ने रविवार को भाजपा कार्यालय में मीडिया से कहा- नारी शक्ति वंदन बिल महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में बड़ा कदम था.

इससे किसी भी वर्ग या राज्य का नुकसान नहीं होने वाला था. सदन में खुद गृहमंत्री और मैंने भी सरकार का पक्ष रखा. सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कुछ दलों ने इसे लेकर ऐसा भ्रम फैलाया, जो पूरी तरह झूठ आधारित था. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की तो वहीं कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण की बात की, जबकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है.

केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले... (ETV Bharat Bikaner)

सरकार का उद्देश्य यही था कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले और बाद में कोई ऐसी मांग थी, जिस पर चर्चा हो सकती थी तो वह कर सकते थे. उन्होंने कहा कि दक्षिण के राज्यों को चिंता की कोई जरूरत नहीं थी कि बिल पास होने से उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा. जबकि जो वर्तमान में प्रतिनिधित्व जिस राज्य का है, उतना ही प्रतिनिधित्व इस बिल के पारित होने के बाद में रहता.