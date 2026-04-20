'नारी शक्ति वंदन' पर हल्लाबोल, सड़कों पर उतरेंगी भाजपा और कांग्रेस की महिला विंग

'नारी शक्ति वंदन' पर हल्लाबोल, सड़कों पर उतरेंगी भाजपा और कांग्रेस की महिला विंग
दोनों दलों द्वारा एक-दूसरे के मुख्यालयों के घेराव और पदयात्रा के ऐलान से राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.
Published : April 20, 2026 at 7:24 AM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में आज सोमवार को सियासी पारा चरम पर रहने वाला है. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिला विंग आमने-सामने हैं. दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही प्रमुख दलों ने सुबह 10 बजे का एक ही समय अपने-अपने विरोध प्रदर्शनों के लिए चुना है, जिससे जयपुर का 'गवर्नमेंट हॉस्टल' क्षेत्र आज राजनीतिक केंद्र बनने जा रहा है. भाजपा की ओर से “जन आक्रोश महिला पदयात्रा” प्रदेश कार्यालय से शुरू होकर कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ेगी, वहीं कांग्रेस की ओर से भाजपा मुख्यालय घेराव यात्रा पीसीसी से भाजपा मुख्यालय की ओर रवाना होगी.
भाजपा की जन आक्रोश महिला पदयात्रा : भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ के नेतृत्व में आज "जन आक्रोश महिला पदयात्रा" निकाली जाएगी. राखी राठौड़ ने कहा कि पार्टी नारी सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. संसद और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए लाया गया संशोधन महिलाओं को मुख्यधारा में सशक्त भागीदारी देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है. राठौड़ ने कांग्रेस पर इस पहल का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाते हुए इसे महिलाओं के सम्मान के प्रति उदासीनता बताया. राखी ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के समर्थन में सोमवार यानी आज सुबह 10 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय से “जन आक्रोश महिला पदयात्रा” निकाली जाएगी. इस पदयात्रा में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी. उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है.
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भाजपा मुख्यालय घेराव का ऐलान : दूसरी ओर, कांग्रेस ने इसे भाजपा का राजनीतिक पाखंड करार दिया है. महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय का घेराव करेंगे. कांग्रेस का आरोप है कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' केवल चुनावी लाभ लेने का एक जरिया है और इसके प्रावधान महिलाओं को तत्काल वास्तविक लाभ देने के बजाय उन्हें और उलझा रहे हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं की योजना भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन करने की है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून वास्तविक सशक्तिकरण के बजाय राजनीतिक लाभ का माध्यम बन गया है. कांग्रेस ने कहा कि महिलाओं को ठोस और प्रभावी आरक्षण मिलना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए.
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सुरक्षा के कड़े इंतजाम : दो बड़े राजनीतिक आंदोलनों के एक ही समय और एक ही रूट पर होने के कारण जयपुर पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है. विशेष रूप से गवर्नमेंट हॉस्टल और एमआई रोड के आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. शहर के प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है. आम जनता को परेशानी न हो, इसके लिए यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है. पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया है और प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है.