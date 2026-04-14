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नारी शक्ति वंदन अधिनियम जल्द बनेगा कानून, क्या कहती हैं गिरिडीह की महिलाएं

महिला आरक्षण बिल 2023 जल्द ही कानून बनने जा रहा है. इस विषय पर गिरिडीह की महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

NARI SHAKTI VANDAN ACT
कॉन्फ्रेंस करती विधायक व अन्य महिलाएं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 14, 2026 at 10:53 AM IST

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गिरिडीहः वर्ष 2023 में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने के लिए एक बिल पास किया गया था. अब, नारी शक्ति वंदन एक्ट जल्द ही कानून बन जाएगा. इस महत्वपूर्ण विषय पर गिरिडीह जिले की जमुआ विधायक मंजू कुमारी समेत अन्य महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. सभी ने इस कानून का समर्थन किया है. कहा है कि केंद्र की सरकार की यह पहल निश्चित तौर पर बेहतरीन है.

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम निश्चित तौर पर ऐतिहासिक कदम है. पीएम नरेंद्र मोदी की इस पहल का सीधा लाभ आम महिलाओं को भी मिलेगा. इससे न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उनकी भूमिका सुनिश्चित होगी. इस कानून के लागू होने से समाज में महिलाओं की स्थिति और भी मजबूत होगी.' मंजू कुमारी, विधायक, जमुआ

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जानकारी देती महिलाएं (Etv Bharat)

'निश्चित तौर पर यह विधेयक जब कानून बन जाएगा तो महिलाओं का सम्मान और भी बढ़गा. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है.' शालिनी वैशखियार, भाजपा नेता.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम मील का पत्थर साबित होगा. सरकार का कदम काफी स्वागतयोग्य है. यह बिल जब कानून बनेगा तो घर की रसोई से लेकर फाइटर जेट उड़ानेवाली महिला अब राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवा सकेगी. तूलिका सरावगी

'नारी शक्ति भारत की पहचान है, राष्ट्र की शान है. सरकार के फैसला खुशी लानेवाला है. आगे जाकर महिलाएं पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगी.' रेखा सरावगी

एक बार यह बिल कानून बन जाए, तो हम पॉलिटिकल एरिया में भी अपनी स्किल्स और काबिलियत दिखा पाएंगे. निश्चित तौर पर सरकार का यह कदम ऐतिहासिक है. जिस तरह से महिलाएं व्यवस्थित तरीके से अपने घर को मैनेज कर सकती हैं, उससे देश मजबूत होगा. सोनी गोयल

महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है. अब राजनीतिक क्षेत्र में भी बेहतर अवसर मिलेगा जो सम्मान की बात है. इस कानून का समर्थन सभी को करना चाहिए.
डॉली जालान.

जब महिला हरके काम अच्छा कर सकती है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी बेहतर कर सकती है. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर जाकर महिलाओं ने ही मुंह तोड़ जवाब दिया था. अब राजनीतिक क्षेत्र में भी बेहतर करेंगी. मिकू अग्रवाल

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राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी
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