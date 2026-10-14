ETV Bharat / state

अवैध महुआ शराब के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन, कोरबा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा- बच्चों से लेकर बूढ़े तक पी रहे शराब

कोरबा: ग्राम पंचायत पहंदा, तिलकेजा और पताढ़ी की महिलाओं ने अवैध कच्ची महुआ शराब के निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कोरबा को ज्ञापन सौंपा. दरअसल, आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन के गृह जिले में महिलाएं अवैध शराब की बिक्री से त्रस्त हैं. जिन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी व्यथा बताई और कहा कि गांव में बच्चों से लेकर बूढ़े तक शराब के नशे में रहते हैं. जिससे न सिर्फ गांव का माहौल खराब है, बल्कि घर का वातावरण भी दूषित रहता है.

ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत पहंदा और तिलकेजा के अंतर्गत आने वाले खैरभांठा, कलमीभांठा, आमापाली, धवईभांठा सहित ग्राम पंचायत पताढ़ी के अंतर्गत आने वाले, बेंगचुलभांठा व आस पास के क्षेत्र में लंबे समय से बड़े पैमाने पर अवैध कच्ची महुआ शराब बनाई और बेची जा रही है.

महुआ शराब के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन (ETV Bharat)





​बच्चों व युवाओं पर पड़ रहा बुरा असर: प्रदर्शनकारी

​महिलाओं का कहना है कि अवैध शराब के इस कारोबार के कारण क्षेत्र का सामाजिक माहौल पूरी तरह से खराब हो रहा है. इस अवैध कच्ची शराब का सेवन करने से ग्रामीण लगातार बीमार पड़ रहे हैं, कई लोगों की अकाल मृत्यु भी हो रही है.

अवैध शराब के बढ़ते प्रभाव से क्षेत्र के बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और कामगारों पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है. विशेषकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य और परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति खतरे में पड़ गई है. ​महिलाओं ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि इन चिह्नित स्थानों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. अवैध महुआ शराब के निर्माण और इसे बनाने वाली भट्ठियों को पूरी तरह बंद कराया जाए.

अवैध महुआ शराब के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन (ETV Bharat)

जब से मैं शादी होकर इस गांव में आई हूं, दो दशक हो गए. अवैध शराब की बिक्री बंद नहीं हुई है. मेरा बेटा 17 साल का है, उसने भी शराब पीना शुरू कर दिया है. इसका मुझे बेहद दु:ख हुआ, तब मैं गांव से कलेक्ट्रेट तक का सफर तय कर यहां तक पहुंची हूं. गांव में शराब आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण बच्चा-बच्चा शराब पी रहा है: द्रौपदी कंवर, ग्रामीण, पहंदा

अवैध महुआ शराब के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन (ETV Bharat)

मेरे पिता मायके से जब मेरे घर आते हैं. तब वह भी थोड़ी दूर से घूम के आता हूं ऐसा बहाना बनाकर शराब पीने चले जाते हैं. गांव में जब शराब मिलेगी ही नहीं तब लोग शराब कैसे पियेंगे, बच्चों से लेकर बड़े तक दिन भर शराब पी रहे हैं. घर परिवार को पीढ़ी खराब हो रही है. गांव का माहौल खराब है, हर हाल में शराब बंद होनी चाहिए: पुरोना बाई, ग्रामीण