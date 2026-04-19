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तीन कहानियां, एक सपना: टूटी उम्मीदों ने फिर भरी उड़ान, यहां महिलाओं ने बनाई नई राह, जानें कैसे उठाएं लाभ?

इन योजनाओं का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जो बोर्ड में पंजीकृत हों, और समय-समय पर अपना पंजीकरण नवीनीकृत करती रही हों.

Women Housing Scheme in Himachal
सरकार की इन योजनाओं ने बदली महिलओं की जिंदगी! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 3:30 PM IST

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Updated : April 19, 2026 at 3:37 PM IST

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सिरमौर: जिंदगी कभी-कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां अपने ही घर का सपना भी दूर लगता है. हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र की तीन महिलाओं के लिए भी हालात कुछ ऐसे ही थे. न सिर पर पक्का आशियाना, न भविष्य का भरोसा और न ही कोई स्थायी सहारा. कच्चे मकानों में गुजर-बसर करते हुए हर बारिश एक डर लेकर आती थी और हर सर्द रात एक नई चुनौती बन जाती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और वही महिलाएं, जो कभी हालात के आगे बेबस नजर आती थीं, आज प्रदेश सरकार की मदद से अपने घर की नींव खुद रख रही हैं. ईंट-दर-ईंट सिर्फ घर ही नहीं बन रहा, बल्कि उनके आत्मविश्वास, सम्मान और सुरक्षित भविष्य की भी मजबूत नींव तैयार हो रही है और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है. यह कहानी है हौसले की, हालात से जंग की और उस भरोसे की, जिसने टूटते सपनों को फिर से जोड़ दिया. साथ ही यह भी साबित कर दिया कि अगर सहारा सही समय पर मिल जाए, तो जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सकती है.

निर्मला देवी : कच्चे घर से पक्के सपने तक का सफर

शंभूवाला की रहने वाली निर्मला देवी के लिए हर बारिश एक डर लेकर आती थी. कच्चे घर की दीवारें कब जवाब दे दें, इसका कोई भरोसा नहीं था. पति के जाने के बाद जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. निर्मला देवी कहती हैं, अब मुझे भी लगता है कि मेरा अपना घर होगा, जहां डर नहीं, सुकून होगा. आज उनके घर की नींव पड़ चुकी है और ईंट-दर-ईंट उनके सपनों की इमारत खड़ी हो रही है.

Women Housing Scheme in Himachal
मुख्यमंत्री विधवा, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला आवास योजना का लाभ उठा रहीं महिलाएं (ETV Bharat)

परमिता : जब अपने घर का सपना सच हुआ

ग्राम पंचायत सतीवाला की परमिता के लिए अपना घर बनाना हमेशा एक अधूरा सपना था. उनकी मुस्कान बताती है कि आज वही सपना साकार हो रहा है. वह कहती हैं, "अब मुझे भी लगता है कि मेरी जिंदगी में स्थिरता आ रही है. अपने घर का सपना पूरा होना सबसे बड़ी खुशी है. यह सिर्फ चार दीवारी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पहचान है."

Women beneficiaries
लाभार्थी महिला निर्मला देवी और परमिता (ETV Bharat)

शरीफा : संघर्ष के बीच मिला सहारा

नाहन शहर की निवासी शरीफा के लिए जीवन आसान नहीं रहा. अकेलेपन और आर्थिक तंगी के बीच घर बनाना एक सपना ही था, लेकिन अब यह सपना हकीकत बन रहा है. शरीफा की आंखों में खुशी साफ झलकती है. वह कहती हैं, "अब लगता है कि जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है. उनके लिए यह सिर्फ घर नहीं, बल्कि नई शुरुआत है."

सरकार की इस योजना ने बदली जिंदगी की दिशा

तीनों लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विधवा, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला आवास योजना उनके लिए किसी संबल से कम नहीं है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को अपने घर के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. उनका कहना है कि इस सहयोग से उनका वर्षों पुराना सपना साकार होने लगा है और अब वे अपने सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही हैं.

ऐसे मिलता है योजना का लाभ

मुख्यमंत्री विधवा, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की एकल नारी, निराश्रित महिला और पात्र दिव्यांगजन इस योजना के दायरे में आते हैं. इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जो बोर्ड में पंजीकृत हों, पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन कार्य कर चुकी हों और समय-समय पर अपना पंजीकरण नवीनीकृत करती रही हों. पात्रता के तहत ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिनके पास स्वयं का पक्का घर नहीं है या वे कच्चे मकान में रह रही हैं, जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं है और जिनके पास आवास निर्माण के लिए कम से कम 2 बिस्वा भूमि दर्ज हो या जिन्हें सरकार की ओर से भूमि उपलब्ध करवाई गई हो. इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को अपने घर के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने सुरक्षित और सम्मानजनक आवास का सपना पूरा कर सकें.

संघर्ष से सम्मान तक का सफर

नाहन की इन तीन महिलाओं की कहानी सिर्फ सरकारी मदद की नहीं, बल्कि उस बदलाव की है जो सही समय पर मिले सहारे से आता है. जहां कभी असुरक्षा थी, वहां अब आत्मविश्वास है, जहां डर था, वहां अब उम्मीद है और सबसे बड़ी बात, अब इनके जीवन में सिर्फ आशियाना ही नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास भी जुड़ गया है. यह सिर्फ तीन महिलाओं की कहानी नहीं, बल्कि उस बदलाव की मिसाल है, जो सही नीति और समय पर मिले सहयोग से जमीन पर दिखता है.

पात्र महिलाओं तक योजना पहुंचाना प्राथमिकता: पारितोष तोमर

जिला श्रम कल्याण अधिकारी पारितोष तोमर ने बताया कि, "विभाग का प्रयास है कि योजना का लाभ वास्तविक पात्र महिलाओं तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे. इसके लिए पंजीकरण, नवीनीकरण और अन्य औपचारिकताओं को सरल बनाया गया है, ताकि जरूरतमंद महिलाएं बिना किसी परेशानी के आवेदन कर सकें. सरकार और विभाग द्वारा लगातार जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं आगे आकर योजना का लाभ उठा सकें और अपने सुरक्षित आवास का सपना साकार कर सकें."

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Last Updated : April 19, 2026 at 3:37 PM IST

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