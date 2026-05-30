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ग्राहक बनकर ज्वेलरी दुकान में पहुंची महिलाएं, दुकानदार की नजर हटते ही चोरी किए कीमती जेवरात

घटना बैकुंठपुर के सराफा बाजार की है. यहां ज्वेलरी खरीदने के बहाने दो शातिर महिलाएं ज्वेलरी शॉप में पहुंचती हैं. दुकानदार उनको जेवरात दिखाने लगता है, इसी बीच दोनों महिलाओं ने दुकानदार की नजरों से बचते हुए कई कीमती जेवरात चोरी कर लिए. चोरी के बाद दोनों महिलाएं वहां से फरार हो गईं.

कोरिया: पुलिस अगर आधे घंटे के भीतर चोरी की वारदात को सुलझा ले, तो आप जरूर कहेंगे कि भाई ये कैसा संभव हुआ. अक्सर पुलिस पर ये आरोप लगता है कि वो अपराध घटित होने के घंटो बाद मौके - ए - वारदात पर पहुंचती है. लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बैकुंठपुर पुलिस ने ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी की वारदात को महज आधे घंटे में साल्व कर दिया. पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी के जेवरात भी बरामद कर लिए गए.

दुकानदार ने जब काउंटर से जेवरात समेटने शुरू किए तो उसे कुछ जेवरात कम नजर आए. उसने तत्काल पूरे स्टॉक को चेक किया. तब उसे पता चला कि करीब 62 हजार के जेवरात नहीं हैं. दुकानदार को यकीन हो गया कि दोनों महिलाओं ने ही उसके जेवरात चोरी किए हैं. दुकानदार ने बिना देर किए पुलिस को इस बात की सूचना दी. हमेशा देर से पहुंचने वाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई. उसने दुकान में लगे सीसीटीवी को खंगाला और फिर साइबर सेल की मदद से तत्काल दोनों महिलाओं की तलाश शुरू की. पुलिस को यकीन था कि महिलाएं ज्यादा दूर यहां से नहीं गई होंगी.

सीसीटीवी से मिला सुराग

रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया. पुलिस ने महिलाओं की पहचान के लिए मुखबिरों की भी मदद ली. आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और दोनों महिलाओं को पुलिस ने पहले हिरासत में ले लिया. हिरासत में लेकर उनकी तलाशी ली गई, तलाशी के दौरान दोनों महिलाओं के पास से चोरी के जेवरात बरामद हुए. पीड़ित दुकानदार ने भी तस्दीक करते हुए कहा कि बरामद जेवरात उसी के दुकान के हैं. पुलिस अब पकड़े गए महिलाओं से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो अबतक कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. पकड़ी गई दोनों महिलाएं कोरिया के केनापारा की रहने वाली हैं.



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