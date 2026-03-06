ETV Bharat / state

यूपी विधानसभा की महिला मार्शल नज्मों की बाजीगर, नामी शायरों जैसी शेरो-शायरी, मुशायरों की रौनक ऐसे बनीं...

VVIP मार्शल स्टाफ में तैनात सुफलता त्रिपाठी की कहानी, काव्य पुस्तक "शोर करती चांदनी" के लिए मिल चुका है पुरस्कार.

महिला दिवस पर सुफलता त्रिपाठी की बात. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 1:38 PM IST

Updated : March 6, 2026 at 1:52 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा में VVIP मार्शल स्टाफ सुरक्षा में तैनात लखनऊ की सुफलता त्रिपाठी नौकरी के साथ अपनी रचनात्मकता से अलग पहचान बना चुकी हैं. ड्यूटी के साथ-साथ सुफलता त्रिपाठी शेरो-शायरी और नज्में रचती-लिखतीं है. साथ ही बड़े मुशायरों में नामचीन कवियों और शायरों के साथ मंच साझा कर चुकी हैं.

देखें..यूपी विधानसभा की सुरक्षाकर्मी सुफलता त्रिपाठी से ईटीवी भारत की खास बीतचीत. (Video Credit : ETV Bharat)

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में सुफलता त्रिपाठी ने बताया कि वह वर्ष 1992 से शेर ओ शायरी कर रही हैं. वर्ष 1999 में उन्हें नौकरी मिली, लेकिन नौकरी ने कभी उनकी रचनात्मकता को बाधित नहीं किया. वह कहती हैं ड्यूटी अपनी जगह है और लेखन अपनी जगह, लेकिन शायरी मेरी रूह है. सुफलता त्रिपाठी महिला अधिकार, मजदूरों की आवाज, किसानों के मुद्दे, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे तमाम जन सरोकारों पर मुखरता से लिखती हैं. उनकी काव्य पुस्तक ‘शोर करती चांदनी’ के लिए यूपी सरकार से उन्हें ₹1,00,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान हुई थी.

राम भजन से मिली पहचान : अयोध्या में के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान सुफलता त्रिपाठी का एक भजन विशेष रूप से चर्चा में रहा. उन्होंने भगवान श्रीराम के बाल स्वरूप को केंद्र में रखकर कविता और शायरी के माध्यम से एक भावपूर्ण प्रस्तुति दी. जिसे लोगों ने खूब सराहा. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सुफलता ने कविता गुनगुनाकर सुनाई. विधानसभा की सुरक्षा ड्यूटी और शायरी के मंच दोनों जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए सफलता त्रिपाठी आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं, जो अपने पेशे के साथ अपने जुनून को भी जिंदा रखना चाहती हैं.



महिलाओं, मजदूरों और किसानों की आवाज : सुफलता त्रिपाठी की शायरी केवल भावनात्मक या आध्यात्मिक विषयों तक सीमित नहीं है. वह महिलाओं के अधिकार, मजदूरों की आवाज, किसानों के मुद्दे, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जन सरोकारों पर मुखरता से लिखती हैं. सुफलता का दावा है कि किसी भी विषय पर उन्हें शायरी लिखने में कठिनाई नहीं होती. किसी भी विषय पर 20 से 25 मिनट में पूरी नज़्म तैयार कर देती हैं. वह कहती हैं कि ड्यूटी अपनी जगह है, लेकिन शायरी मेरी रूह है.

बड़े शायरों के साथ साझा किया मंच : सुफलता त्रिपाठी की पहचान सिर्फ लेखनी तक सीमित नहीं है. उनकी आवाज में भी खास मिठास है. वह अपनी शायरी को ऐसे अंदाज में पेश करती हैं कि श्रोता भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं. सुफलता त्रिपाठी देश-विदेश के कई मुशायरों में शिरकत कर चुकी हैं. कई मशहूर शायरों के साथ मंच साझा किया है.

Last Updated : March 6, 2026 at 1:52 PM IST

संपादक की पसंद

