Women's Day 2026; जानिए यूपी में किस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा महिला दिवस

यूपी में चित्रकूट समेत आस-पास के क्षेत्रों में महिला दिवस का आयोजन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

चित्रकूट/इटावा: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रविवार 8 मार्च को पूरा विश्व मना रहा है. यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि महिलाओं के संघर्ष, सफलता और आत्मविश्वास का उत्सव है. आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में वुमन्स डे पर क्या कर रही महिलाएं किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा. चित्रकूट की पत्रकार नाजनीन रिजवी संघर्ष और साहस की मिसाल बनकर उभरी हैं. जो घरेलू हिंसा और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के बाद उन्होंने अखबार बेचने से शुरुआत कर पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई. पिछले 18 सालों से वे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकार और समस्याओं पर आवाज उठा रही हैं, जिससे कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा ले रही हैं. नाजनी रिजवी(क्षेत्रीय पत्रकार) (Video Credit; ETV Bharat) मूल रूप से बांदा की रहने वाली नाजनीन रिजवी ने अपने जीवन के संघर्षों को ही अपनी ताकत बनाया और समाज में एक अलग पहचान स्थापित की.

नाजनी रिजवी ने ईटीवी भारत से अपने संघर्ष की कहानी साझा करते हुए बताया कि उनका विवाह 1995 में हुआ था. 4 बच्चों के जन्म के बाद उनके जीवन में कठिन दौर शुरू हुआ, उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा. हालात इतने प्रतिकूल हो गए कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान और बच्चों के भविष्य के लिए पति से अलग होने का कठिन निर्णय लिया. बच्चों को साथ लेकर वह अपने मायके लौट आईं. उस समय उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बच्चों की परवरिश और आर्थिक तंगी से जूझना था.