Women's Day 2026; जानिए यूपी में किस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा महिला दिवस

शादी के बाद फेस की घरेलू हिंसा, बच्चों को साथ लेकर छोड़ा पति का घर, न्यूज पेपर बेचे खुद की मेहनत से सवारी जिंदगी.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी में चित्रकूट समेत आस-पास के क्षेत्रों में महिला दिवस का आयोजन. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : March 8, 2026 at 4:04 PM IST

चित्रकूट/इटावा: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रविवार 8 मार्च को पूरा विश्व मना रहा है. यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि महिलाओं के संघर्ष, सफलता और आत्मविश्वास का उत्सव है. आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में वुमन्स डे पर क्या कर रही महिलाएं किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा.

चित्रकूट की पत्रकार नाजनीन रिजवी संघर्ष और साहस की मिसाल बनकर उभरी हैं. जो घरेलू हिंसा और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के बाद उन्होंने अखबार बेचने से शुरुआत कर पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई. पिछले 18 सालों से वे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकार और समस्याओं पर आवाज उठा रही हैं, जिससे कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा ले रही हैं.

नाजनी रिजवी(क्षेत्रीय पत्रकार) (Video Credit; ETV Bharat)

मूल रूप से बांदा की रहने वाली नाजनीन रिजवी ने अपने जीवन के संघर्षों को ही अपनी ताकत बनाया और समाज में एक अलग पहचान स्थापित की.
नाजनी रिजवी ने ईटीवी भारत से अपने संघर्ष की कहानी साझा करते हुए बताया कि उनका विवाह 1995 में हुआ था. 4 बच्चों के जन्म के बाद उनके जीवन में कठिन दौर शुरू हुआ, उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा. हालात इतने प्रतिकूल हो गए कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान और बच्चों के भविष्य के लिए पति से अलग होने का कठिन निर्णय लिया. बच्चों को साथ लेकर वह अपने मायके लौट आईं. उस समय उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बच्चों की परवरिश और आर्थिक तंगी से जूझना था.

लेकिन नाजनीन ने परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके. उन्होंने अखबार बेचकर अपने संघर्ष की नई शुरुआत की. धीरे-धीरे पत्रकारों के संपर्क में आईं और फिर एक ऐसे पत्रकारिता मंच से जुड़ीं जो स्थानीय स्तर पर महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाता था, यहीं से उनके पत्रकारिता के सफर की शुरुआत हुई.

पिछले लगभग 18 सालों से रिजवी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकार, सामाजिक कुरीतियों, महिला हिंसा और वंचित समुदायों की समस्याओं पर लगातार जमीनी रिपोर्टिंग कर रही हैं. सीमित शिक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारियों और संकीर्ण सामाजिक सोच के बावजूद उन्होंने घर की चौखट पार कर अपनी अलग पहचान बनाई.

नाजनीन कहती हैं कि महिला पत्रकार होने के कारण पीड़ित महिलाएं और किशोरियां उनसे खुलकर अपनी पीड़ा साझा कर पाती हैं. यही कारण है कि वे उनके मुद्दों को और अधिक संवेदनशीलता के साथ प्रशासन तक पहुंचा पाती हैं. महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर उनकी बेबाक पत्रकारिता के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है. आज नाजनीन रिजवी केवल एक पत्रकार नहीं, बल्कि सैकड़ों महिलाओं और किशोरियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं.

इटावा में महिला दिवस पर कार्यक्रम: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोसायटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (स्कॉन) द्वारा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से “नेचर वॉक” का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को आसपास के प्राकृतिक वातावरण, विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों, पक्षियों तथा आर्द्रभूमि के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.

