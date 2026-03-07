महिला सशक्तिकरण की मिसाल: एमसीबी में महिलाओं के हाथों में प्रशासनिक बागडोर
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में 22 महिलाएं प्रशासन और जनप्रतिनिधित्व की अहम जिम्मेदारी निभा रहीं हैं.
Published : March 7, 2026
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: समाज में महिलाओं की भूमिका अब तेजी से बदल रही है. जो महिलाएं कभी केवल घर और परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित मानी जाती थीं, वही आज प्रशासन, राजनीति, शिक्षा और विकास के हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं. इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण छत्तीसगढ़ का एमसीबी जिला बनकर उभरा है, जहां नारी शक्ति प्रशासनिक और राजनीतिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं.
एमसीबी में महिला सशक्तिकरण
एमसीबी जिले में वर्तमान समय में 16 महिला प्रशासनिक अधिकारी और 6 महिला जनप्रतिनिधि शीर्ष पदों पर कार्यरत हैं. ये सभी महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा, मेहनत और समर्पण के साथ करते हुए जिले के प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों को नई दिशा दे रही हैं. यह स्थिति न केवल महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है, बल्कि समाज में उनके प्रति बदलती सोच का भी स्पष्ट संकेत देती है.
आज की महिला आत्मविश्वास, क्षमता और नेतृत्व कौशल के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है. प्रशासनिक निर्णयों से लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन तक महिलाएं अपनी दक्षता, संवेदनशीलता और दूरदर्शिता के साथ महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं. एमसीबी जिले में महिला नेतृत्व की यह मजबूत उपस्थिति, नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम मानी जा रही है.
प्रशासनिक नेतृत्व में महिला अधिकारियों की अहम भूमिका
- इंदिरा मिश्रा (डिप्टी कलेक्टर)
- नम्रता आनंद डोंगरे (अपर कलेक्टर)
- रत्ना सिंह (पुलिस अधीक्षक)
- अंकिता सोम , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
- शशिकला पैकरा (जिला आबकारी अधिकारी)
- अंकिता मरकाम (सहायक आयुक्त आदिवासी विकास)
- श्रुति धुर्वे (तहसीलदार मनेंद्रगढ़)
- उमंग जैन (तहसीलदार)
- सतरूपा साहू (तहसीलदार केल्हारी)
- सिद्धि गबेल (तहसीलदार खड़गवां)
- वैशाली सिंह (सीईओ जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़)
- अंजना वाइकिल्फ (सीएमओ नगर पंचायत लेदरी)
- दीपिका मिंज (सीएसपी चिरमिरी)
- तरशीला टोप्पो (डीएसपी)
- आराधना बनोदे (सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़)
- विनीता चौरासे (जिला विपणन अधिकारी)
ये सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों को मजबूती से संचालित करते हुए जिले के विकास में अहम योगदान दे रही हैं.
जनप्रतिनिधित्व में भी महिलाओं की मजबूत भागीदारी
प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ स्थानीय शासन प्रणाली में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है.एमसीबी जिले में 6 महिला जनप्रतिनिधि विभिन्न पंचायतों और नगरीय निकायों में नेतृत्व कर रही हैं और जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को गति दे रही हैं.
- जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह
- जनपद पंचायत खड़गवां की अध्यक्ष श्याम बाई मरकाम
- जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ की अध्यक्ष जानकी बाई कुसरो
- नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ की अध्यक्ष प्रतिमा यादव
- नगर पंचायत झगराखंड की अध्यक्ष ललिता यादव और रीमा यादव
ये सभी जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दे रही हैं.
प्रेरणा बन रहा एमसीबी
घरेलू जिम्मेदारियों और सार्वजनिक जीवन के दायित्वों के बीच संतुलन बनाते हुए एमसीबी जिले की महिलाएं विकास और प्रशासन की नई मिसाल कायम कर रही हैं. उनकी सक्रिय भागीदारी यह साबित करती है कि यदि अवसर और विश्वास मिले तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं. एमसीबी जिले में महिला नेतृत्व की यह मजबूत उपस्थिति न केवल नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि आने वाली पीढ़ी की बेटियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही है. यह संदेश भी देती है कि समाज के समग्र विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व बहुत जरूरी है.