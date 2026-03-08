ETV Bharat / state

Women's Day 2026: ग्रामीण बेटियों के सपनों की साकार करने वाली ऊषा सोलंकी, कई स्कूलों को संवारा

भरतपुर की सामाजिक कार्यकर्ता ऊषा सोलंकी ग्रामीण बच्चियों की शिक्षा-स्वास्थ्य के लिए क्रांतिकारी कदम उठा रही हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता ऊषा सोलंकी
सामाजिक कार्यकर्ता ऊषा सोलंकी (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 8, 2026

भरतपुर: आज 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जो न केवल संघर्षों की याद दिलाता है, बल्कि उन अनगिनत कहानियों को रौशन करता है जो अंधेरों को चीरकर नई रोशनी बिखेर रही हैं. राजस्थान के भरतपुर जिले की धरती पर ऐसी ही एक चिंगारी है ऊषा सोलंकी, एक साधारण गांव की बेटी, जो आज ग्रामीण भारत की हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा का दीपक बन चुकी है. जिले के धूल भरे रास्तों पर, जहां सूरज की किरणें खेतों को चूमती हैं, वहां एक महिला की मुस्कान हजारों बेटियों के चेहरों पर उजाला बिखेर रही है.

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली ऊषा सोलंकी ने अपनी कर्मभूमि राजस्थान के भरतपुर को बनाया है. यहां रहते हुए उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा पूरी की, बल्कि एक ऐसी मुहिम छेड़ दी जो ग्रामीण इलाकों की लड़कियों के लिए 'बुनियादी अधिकारों की क्रांति' साबित हो रही है. ऊषा का मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक माहौल ही वह त्रिशूल हैं जो लड़कियों को समाज की बेड़ियों से मुक्त कर सकते हैं. ऊषा बताती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां पानी का एक घड़ा या शौचालय की एक दीवार भी सपना लगती है. "मैंने तय किया कि इन सपनों को हकीकत बनाऊंगी."

सुनिए क्या बोलीं ऊषा सोलंकी (ETV Bharat Bharatpur)

100 स्कूलों का सर्वे: ऊषा सोलंकी की यात्रा की शुरुआत एक साहसिक कदम से हुई. करीब 100 सरकारी स्कूलों और दर्जनों आंगनवाड़ियों का विस्तृत सर्वे. यह सर्वे कोई आंकड़ों का खेल नहीं था, बल्कि उन अनगिनत चेहरों की कहानी था जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बुझ रहे थे. सर्वे में सामने आया कि अधिकांश स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय का अभाव था, पानी की टंकियां सूनी पड़ी रहतीं, और मासिक धर्म जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया को लेकर जागरूकता शून्य थी. ऊषा बताती है कि एक स्कूल में लड़कियां मासिक धर्म के दौरान स्कूल छोड़कर घर लौट जाती थीं, क्योंकि वहां न तो पानी था, न ही गोपनीयता. इस सर्वे ने ऊषा को दृढ़ संकल्प दिया कि अब बदलाव की बारी है.

भरतपुर की सामाजिक कार्यकर्ता ऊषा सोलंकी
जानिए ऊषा सोलंकी के बारे में (ETV Bharat GFX)

50 स्कूलों में लगातार काम: सर्वे के बाद ऊषा ने भामाशाहों (सामाजिक दानदाताओं) और स्थानीय सहयोगियों के साथ मिलकर एक अभियान छेड़ा. वर्तमान में 50 से अधिक सरकारी स्कूलों में सुधार कार्य चल रहे हैं. इनमें से 8-10 स्कूलों में तो पूर्ण परिवर्तन हो चुका है, जहां साफ-सुथरे शौचालय, विश्वसनीय पानी की आपूर्ति, और लड़कियों के लिए सुरक्षित स्पेस. ऊषा कहती हैं कि हमने सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं लगाए, बल्कि लड़कियों के आत्मसम्मान को मजबूत किया. यह मुहिम न केवल बुनियादी सुविधाओं पर केंद्रित है, बल्कि जागरूकता सत्रों के माध्यम से लड़कियों को पढ़ाई की अहमियत समझाती है. ऊषा का स्पष्ट संदेश है कि 12वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने वाली लड़की बाल विवाह या शोषण के जाल से दूर रह सकती है.

2000 बच्चियों को सैनेटरी नैपकिन: ऊषा कहती हैं कि ग्रामीण भारत में मासिक धर्म अभी भी एक 'अभिशाप' की तरह देखा जाता है, लेकिन उन्होंने इसे 'शक्ति का प्रतीक' बनाने का संकल्प लिया. उनके अभियान के तहत अब तक 2,000 से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को सैनेटरी नैपकिन वितरित किए गए हैं. हर वितरण के साथ जुड़ा होता है एक जागरूकता सत्र, जहां ऊषा स्वयं लड़कियों को बताती हैं कि स्वच्छता कैसे स्वास्थ्य की कुंजी है. ऊषा कहती हैं कि लड़कियां शर्मा जाती हैं, जब बात मासिक धर्म की आती है, लेकिन मैं उन्हें बताती हूं कि यह प्रकृति का आशीर्वाद है, बाधा नहीं. इस अभियान ने न केवल स्कूल ड्रॉपआउट दर कम की है, बल्कि लड़कियों में आत्मविश्वास भी जगाया है.

ऊषा सोलंकी
ऊषा सोलंकी आंगनवाड़ियों के लिए भी काम कर रही हैं (ETV Bharat Bharatpur)

पिछड़े समुदाय की बच्चियों पर खास फोकस: ऊषा का अभियान किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं, लेकिन प्राथमिकता बंजारा और अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों की लड़कियों को दी गई है. इन लड़कियों को स्कूल से जोड़े रखने के लिए कॉपियां, पेन, स्टेशनरी जैसी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. ऊषा नियमित रूप से प्रेरणा सत्र आयोजित करती हैं, जहां वे कहानियां सुनाती हैं. एक बंजारा गांव की 14 वर्षीय लड़की रानी कहती है कि ऊषा दीदी ने मुझे किताबें दीं और कहा कि डॉक्टर बनो, अब मैं रात-दिन पढ़ाई करती हूं.

150 से अधिक स्वयं सहायता समूह: महिला सशक्तिकरण ऊषा के एजेंडे का केंद्र है. विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से उन्होंने 150 से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHG) गठित किए हैं. ये समूह ग्रामीण महिलाओं को छोटे-मोटे रोजगार, जैसे सिलाई केंद्र या हस्तशिल्प स्टार्टअप, शुरू करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं. ऊषा का विश्वास है कि जब महिला की जेब मजबूत होगी, तो वह अपनी बेटी की पढ़ाई पर निवेश करेगी. इन समूहों ने न केवल आय के स्रोत खोले हैं, बल्कि महिलाओं में नेतृत्व की भावना भी जगाई है.

ऊषा सोलंकी
ऊषा सोलंकी ने स्कूलों में पानी की व्यवस्थआ करवाई (ETV Bharat Bharatpur)

आंगनवाड़ियों को स्मार्ट बनाना: ऊषा जानती हैं कि शिक्षा की जड़ें आंगनबाड़ी से ही पनपती हैं. शहरों के प्ले स्कूलों की तरह ग्रामीण आंगनवाड़ियों को सशक्त बनाने के लिए वे 62 केंद्रों पर काम कर रही हैं. योजना में स्मार्ट टीवी, रंग-बिरंगी किताबें, शैक्षिक खिलौने और पोषण किट शामिल हैं. ऊषा कहती हैं कि बच्चे खेलते-खेलते सीखें, तभी उनका विकास समग्र होगा. एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि ऊषा जी के आने से यहां बच्चे अब पहले से ज्यादा उत्साहित हैं. बिजली और पानी की व्यवस्था ने सब बदल दिया.

शिल्पा शेट्टी से मिला सहयोग: ऊषा के प्रयासों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. 2023 में उनके फेसबुक पेज को देखते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी प्रभावित हुईं. शिल्पा शेट्टी फाउंडेशन ने तुरंत संपर्क किया और ऊषा के काम की सराहना की. शिल्पा शेट्टी ने 200 बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल किट भेजी, जिसमें किताबें, बैग और स्टेशनरी थे. ऊषा कहती हैं यह सहयोग मेरे लिए प्रेरणा है कि अच्छा काम दुनिया भर तक पहुंच सकता है.

ऊषा सोलंकी
ऊषा सोलंकी महिलाओं और बालिकाओं के लिए काम कर रही हैं (ETV Bharat Bharatpur)

सामाजिक कार्यकर्ता ऊषा सोलंकी
50 स्कूलों में कराए सुधार
GIRLS EDUCATION
WOMEN EMPOWERMENT
WOMENS DAY 2026

