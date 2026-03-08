ETV Bharat / state

वुमन्स डे पर भी सड़कों पर महिलाएं, शराब के खिलाफ खोला मोर्चा, उडियारी बैंड से हल्ला बोल

महिलाओं ने कहा एक ओर सरकार नशा मुक्त प्रदेश बनाने की बात कह रही है वहीं गांवों में शराब दुकान खुल रही है.

BERINAG LIQUOR SHOP PROTEST
वुमन्स डे पर भी सड़कों पर महिलाओं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 8, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
बेरीनाग: पूरा देश आज यानि 8 मार्च को महिला दिवस मना रहा है. आज विश्वभर में महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है. वहीं, बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 10किलोमीटर दूरी उडियारी बैंड कस्बे में महिलाएं आज भी सड़कों पर हैं. यहां की महिलाओं ने शराब की दुकान के खिलाफ मोर्चा खोला है.

आबकारी विभाग द्वारा दुकान स्वीकृति करने से गुस्साई महिलाओं ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अस्कोट कर्णप्रयाग मोटर मार्ग में उडियारी बैंड कस्बे में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया. महिला मंगल दल अध्यक्ष ममता महरा ने कहा की क्षेत्र पिछले एक दशक से पेयजल समस्या से जूझ रहा है. सरकार पानी की समस्या का समाधान करने के बजाय शराब की दुकान की स्वीकृति दी है. एक ओर सरकार नशा मुक्त प्रदेश बनाने की बात कह रही है, वहीं गांव में शराब की दुकान खोलकर युवाओं को नशे के दल दल में डाल रही है.

वुमन्स डे पर भी सड़कों पर महिलाओं (ETV Bharat)

ग्राम प्रधान उडियारी हेमा देवी ने कहा जब तक शराब की दुकान निरस्त नहीं हो जाती है तक आन्दोलन जारी रहेगा. 12 मार्च से अनिश्चितकालीन कालीन धरना प्रदर्शन किया जायेगा. सरकार के जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में नहीं घुसने दिया जायेगा. इस मौके पर महिलाओं ने राज्य सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया. प्रदर्शन करने वालों में क्षेत्र पंचायत सदस्य अल्का आर्या, ग्राम प्रधान हेमा देवी, महिला मंगल दल अध्यक्ष ममता महरा,मुन्नी देवी,मंजू देवी,मधुली देवी,गीता देवी, शांति देवी,हेमा, बबीता,सोनी, कमला, दीपा, चम्पा, राजेन्द्र महरा, मनीष शाह, सुरेन्द्र महरा, रमेश सिंह, आंनद सिंह, सचिन सहित आदि मौजूद रहे.

इस मौके पर महिलाओं के प्रदर्शन को देखते हुए एएसआई शांति प्रकाश,अशोक चौधरी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौजूद रहे. विदित है कि पिछले वर्ष भी यहां पर शराब की दुकान स्वीकृति हुई थी. महिलाओं के जनविरोध के कारण आबकारी विभाग को दुकान निरस्त करनी पड़ी थी.

