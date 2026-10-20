विजयादशमी पर मिलेगा जीत का तोहफा, क्लीन स्वीप करने उतरेगी टीम इंडिया, भारत-ज़िम्बाब्वे के बीच आज अंतिम मुकाबला
रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मैच खेला जाएगा. क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 20, 2026 at 8:19 AM IST
रायपुर: भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा. सीरीज में टीम इंडिया पहले से ही 2-0 से बड़ी बढ़त बना चुकी है. टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वो सीरीज को क्लीन स्वीप कर विजयादशमी पर देश को जीत का विजयी तोहफा दे. सीरीज का अंतिम मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज के पिछले 2 मैच भी इसी ग्राउंड पर खेले गए हैं. मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा.
क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया
सीरीज के पहले 2 मैचों की अगर बात करें, तो टीम इंडिया के धुरंधरों ने दोनों ही मुकाबलों में एकतरफा जीत हासिल की है. कैप्टन स्मृति मंधाना के नेतृत्व में टीम अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. रविवार को हुए पिछले मुकाबले में टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करते हुए टीम जिम्बाब्वे को 9 विकेट से करारी मात दी थी.
विजयादशमी पर देशवासियों को मिलेगा जीत का तोहफा
टी-20 सीरीज खत्म होने के बाद भारत और जिम्बाब्वे के बीच गुजरात के वडोदरा में तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला केली जाएगी. पहला मैच 23 दूसरा मैच 25 और तीसरा और अंतिम मुकाबला 28 अक्टूबर को खेला जाएगा.
आज होने वाले तीसरे टी-20 मैच से जुड़ी बड़ी बातें
- मैच शाम 7:00 बजे से शुरू होगा
- टॉस शाम 6:30 बजे होगा
- मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, रायपुर में खेला जाएगा
- सीरीज में भारत 2-0 से आगे चल रहा
- कप्तान स्मृति मंधाना के नेतृत्व में क्लीन स्वीप पर टीम इंडिया की नजर
दूसरा टी20 (18 अक्टूबर 2026) को खेला गया उसका स्कोर बोर्ड
- भारत 9 विकेट से मैच जीता. 67 गेंद शेष रहते भारत ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत हासिल की.
- स्कोर: जिम्बाब्वे - 102/8 (20 ओवर), भारत - 104/1 (8.5 ओवर)
- मैच में निकी प्रसाद ने 2 विकेट लिए, शेफाली वर्मा ने 25 गेंद में 55 रन और स्मृति मंधाना ने 25 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए, शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच चुनीं गईं.
पहला टी20 (16 अक्टूबर 2026) को खेला गया उसका स्कोर बोर्ड
- भारत 4 विकेट से जीता मैच, 26 गेंद शेष रहते जीत हासिल की.
- स्कोर: जिम्बाब्वे - 114/5 (20 ओवर), भारत - 116/6 (15.4 ओवर)
- मैच में निकी प्रसाद (39 रन) और दीप्ति शर्मा (49 रन) के बीच 82 रन की रिकॉर्ड साझेदारी हुई, दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच चुनीं गईं.
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