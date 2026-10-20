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विजयादशमी पर मिलेगा जीत का तोहफा, क्लीन स्वीप करने उतरेगी टीम इंडिया, भारत-ज़िम्बाब्वे के बीच आज अंतिम मुकाबला

विजयादशमी पर मिलेगा जीत का तोहफा ( ETV Bharat )

रायपुर: भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा. सीरीज में टीम इंडिया पहले से ही 2-0 से बड़ी बढ़त बना चुकी है. टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वो सीरीज को क्लीन स्वीप कर विजयादशमी पर देश को जीत का विजयी तोहफा दे. सीरीज का अंतिम मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज के पिछले 2 मैच भी इसी ग्राउंड पर खेले गए हैं. मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा.

क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया सीरीज के पहले 2 मैचों की अगर बात करें, तो टीम इंडिया के धुरंधरों ने दोनों ही मुकाबलों में एकतरफा जीत हासिल की है. कैप्टन स्मृति मंधाना के नेतृत्व में टीम अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. रविवार को हुए पिछले मुकाबले में टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करते हुए टीम जिम्बाब्वे को 9 विकेट से करारी मात दी थी.