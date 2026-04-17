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उज्जैन में लड़कियों के साथ महिलाओं ने लगाए चौके-छक्के, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की खुशी में महिलाओं की क्रिकेट प्रतियोगिता

फिरोजिया क्रिकेट टूर्नामेंट में 5-8 साल की बच्चियां भी हुईं शामिल, जनप्रतिनिधियों ने लिया बैटिंग-बॉलिंग का मजा

Womens Cricket in Ujjain
लड़कियों के साथ महिलाओं ने लगाए चौके-छक्के (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 10:55 AM IST

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उज्जैन : भारत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश होने पर महिलाओं में खुशी का माहौल है. उज्जैन में इस खुशी को मनाने लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा फिरोजिया ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट क्षीर सागर स्टेडियम में आयोजित किया गया. यहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बिल संसद में पेश होने की खुशी मनाते हुए ग्राउंड में वुमंस क्रिकेट टीमों के बीच शानदार मुकाबले हुए, जिसमें महिलाओं व लड़कियों की टीमों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया.

लड़कियों के साथ महिलाओं ने लगाए चौके-छक्के

उज्जैन की सैकड़ों महिलाएं इस वुमंस क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हुईं. इस दौरान पूर्व महापौर मीना जोनवाल, स्थानीय पार्षद व लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया अपनी बेटियों के साथ टूर्नामेंट में शामिल हुए. जनप्रतिनिधियों के साथ लड़कियों और महिलाओं ने भी चौके-छक्के लगाकर क्रिकेट का आनंद लिया. टूर्नामेंट के दौरान पूर्व महापौर मीना जूनवाल, सांसद अनिल फिरोजिया व बीजेपी के तमाम पार्षदों की मौजूदगी में महिलाओं व लड़कियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बताया गया.

Ujjain nari shakti bill celebration
अच्छा प्रदर्शन करने वाली बेटियां संध्या यादव,पूर्वा यादव, वेदी जैन सम्मानित (Etv Bharat)

मैच में हर उम्र की बेटी हुई शामिल

नारी शक्ति वंदन अधिनियम की खुशी मनाने के लिए आयोजित फिरोजिया वुमंस ट्रॉफी में हर उम्र की बेटियां शामिल हुईं. इस दौरान 5 से 8 साल उम्र की बेटियां भी मैच खेलती नजर आईं. फिरोजिया ट्राफी में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बेटियां संध्या यादव,पूर्वा यादव, वेदी जैन का सम्मान किया गया.

उज्जैन में सड़क किनारे खड़े वाहन से टकराया लोडिंग वाहन

उज्जैन में इंदौर रोड पर एक तेज रफ्तार लोडिंग वाहन सड़क किनारे खड़े दूसरे लोडिंग वाहन से टकरा गया. इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इंदौर रोड स्थित रामवासा पर नीलेश मकवाना अपना मिनी लोडिंग वाहन खड़ा कर रहे थे, तभी इंदौर की ओर जा रहा नीले ड्रमों से भरा एक अन्य लोडिंग वाहन सीधे गाड़ी में घुस गया. इस हादसे में नीलेश व एक अन्य व्यक्ति को चोट आई है, जबकि गाड़ी को भी भारी नुकसान पहुंचा है.

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थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने बताया, '' मामला रामवासा गांव का है, जहां फरियादी नीलेश मकवाना सब्जी का लोडिंग वाहन चलाता है. गाड़ी खड़ी करके सामने की तरफ गया था, इसी दौरान उसी ओर से आ रहे पिकअप ने टक्कर मार दी. शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है.''

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