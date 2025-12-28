ETV Bharat / state

उन्नाव दुष्कर्म केस की पीड़िता को न्याय और आरोपी को सजा की मांग, महिला कांग्रेस का पैदल मार्च

जयपुर: राजस्थान महिला कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को न्याय और आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर सजा दिलाने की मांग लेकर रविवार को प्रदर्शन किया और केंद्र और भाजपा के खिलाफ जमकर नारे लगाए. महिला कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए पुलिस कमिश्नरेट पहुंची, जहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया. इसके बाद महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर करीब आधे घंटे धरना दिया और जमकर नारेबाजी की. केंद्र सरकार से आरोपी पूर्व विधायक को कठोर सजा दिलाने की मांग की.

महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने कहा कि एक बेटी सालों से न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है. जो दुष्कर्म का आरोपी है, उसकी सजा निलंबित कर दी गई. देशभर में इस मामले को लेकर महिलाओं में नाराजगी है. केंद्र सरकार को चाहिए कि वो आरोपी को बचाने की बजाय सख्त सजा दिलाए. आरोपी को सजा होने तक महिला कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी. आज हमने जयपुर में प्रदर्शन किया. जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाकर भी धरना प्रदर्शन करेंगे और केंद्र का ध्यान आकर्षित करेंगे.

