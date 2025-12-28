ETV Bharat / state

उन्नाव दुष्कर्म केस की पीड़िता को न्याय और आरोपी को सजा की मांग, महिला कांग्रेस का पैदल मार्च

जयपुर में पीसीसी मुख्यालय से शहीद स्मारक तक कार्यकर्ताओं ने मार्च किया. केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारे लगाए.

Women Congress workers protesting
प्रदर्शन करते महिला कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 28, 2025 at 2:15 PM IST

जयपुर: राजस्थान महिला कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को न्याय और आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर सजा दिलाने की मांग लेकर रविवार को प्रदर्शन किया और केंद्र और भाजपा के खिलाफ जमकर नारे लगाए. महिला कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए पुलिस कमिश्नरेट पहुंची, जहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया. इसके बाद महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर करीब आधे घंटे धरना दिया और जमकर नारेबाजी की. केंद्र सरकार से आरोपी पूर्व विधायक को कठोर सजा दिलाने की मांग की.

महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने कहा कि एक बेटी सालों से न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है. जो दुष्कर्म का आरोपी है, उसकी सजा निलंबित कर दी गई. देशभर में इस मामले को लेकर महिलाओं में नाराजगी है. केंद्र सरकार को चाहिए कि वो आरोपी को बचाने की बजाय सख्त सजा दिलाए. आरोपी को सजा होने तक महिला कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी. आज हमने जयपुर में प्रदर्शन किया. जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाकर भी धरना प्रदर्शन करेंगे और केंद्र का ध्यान आकर्षित करेंगे.

पुलिस ने किए थे तगड़े बंदोबस्त: महिला कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते पुलिस कमिश्नरेट के बाहर तगड़े बंदोबस्त किए गए थे. महिला पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को बैरिकेडस से आगे रखा गया. हालांकि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया और पुलिस ने शहीद स्मारक की तरफ मोड़ दिया. महिला कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर धरना दिया व प्रदर्शन किया. इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने महिला कार्यकर्ताओं को पीसीसी मुख्यालय से रवाना किया.

