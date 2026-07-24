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पानीपत सिविल अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर महिला आयोग सख्त, नोटिस जारी कर दिए जांच के आदेश

पानीपत सिविल अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर महिला आयोग सख्त ( ETV Bharat )

पानीपतः हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शिनी ने पदभार संभालने के बाद पहली बार पानीपत का दौरा किया. रेस्ट हाउस पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां स्वास्थ्य सेवाओं में कई गंभीर खामियां सामने आने पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. सोशल मीडिया कंटेंट और दिल्ली छात्र आंदोलन पर महिला आयोग की चेयरपर्सन ने बड़ा बयान दिया. मौके पर डॉक्टर थे अनुपस्थितः निरीक्षण के दौरान चेयरपर्सन ने पाया कि मरीजों को घंटों इंतजार के बावजूद दवाइयां नहीं मिल रही थीं. कई मरीजों के ब्लड टेस्ट लंबित थे, जबकि गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा था. निरीक्षण के समय अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर भी मौके पर मौजूद नहीं मिले. अस्पताल में संसाधनों की कमी नहीं, मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या: अस्पताल की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए उषा प्रियदर्शिनी ने कहा कि "अस्पताल में संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या है." उन्होंने सिविल सर्जन (CMO) को निर्देश दिए कि सभी कमियों को तत्काल दूर किया जाएं. मरीजों, विशेषकर महिलाओं के लिए बैठने और प्रतीक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े." चेयरपर्सन ने अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी करने की बात कहते हुए स्पष्ट किया कि "15 दिन बाद वह दोबारा अस्पताल का निरीक्षण करेंगी. यदि तब भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी." डॉक्टर की गैरमौजूदगी की होगी जांच: अल्ट्रासाउंड कक्ष के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर के अनुपस्थित मिलने पर चेयरपर्सन ने इसे गंभीरता से लिया. उन्होंने बताया कि "संबंधित डॉक्टर ने पहले मॉर्चरी में ड्यूटी होने और बाद में कोर्ट जाने की बात कही, लेकिन उनके बयानों में विरोधाभास है. इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी.