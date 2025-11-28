संथाल परगना महिला कालेज के प्रोफेसर से साइबर ठगी, मुंबई पुलिस की धमकी देकर किया डिजिटल अरेस्ट
दुमका में महिला कॉलेज के प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी की गयी है.
Published : November 28, 2025 at 9:37 PM IST
दुमकाः दिला के संथाल परगना महिला महाविद्यालय के एक प्रोफेसर को साइबर क्रिमिनल्स ने अपना निशाना बनाया है. उन्हें गिरफ्तार करने का भय दिखाकर 15 लाख रुपए की ठगी कर ली है.
क्या है पूरा मामला
साइबर अपराध से बचने के लिए पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है. स्कूल और कालेज में बच्चों को इससे बचाव का पाठ पढ़ाया जा रहा है. इसके बाद भी लोग साइबर अपराधियों की जद में आने से बच नहीं पा रहे हैं. इस बार साइबर अपराधियों ने संथाल परगना महिला कालेज के फिजिक्स सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश शरण को चार दिन तक मानसिक रूप से परेशान करते हुए 15 लाख रुपया ठग लिया. ठगी में अपराधियों ने मुंबई पुलिस और सीबीआई का डर दिखाया. इस बाबत उन्होंने दुमका नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराया है.
प्रोफेसर ने थाना में दिया आवेदन
पुलिस को दिए आवेदन में प्रोफेसर अविनाश शरण ने बताया कि 15 नवंबर को एक मोबाइल नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले धमकाया कि उनके आधार नंबर के सहारे एयरटेल का सिम खरीदा गया है, उस नंबर का उपयोग अवैधानिक कार्य के लिए किया गया है. जिस कारण मुंबई पुलिस ने आप पर प्राथमिकी दर्ज की है, क्यों नहीं आपको अरेस्ट किया जाए.
फोन करने वाली महिला अपना नाम हर्षिका शर्मा बताया और कहा कि वह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी टीआरएआइ की कर्मचारी है. स्थिति स्पष्ट करने के लिए हर्षिका ने मुंबई पुलिस मुख्यालय को फोन किया. फोन मिलते ही बात सामान्य कॉल से व्हाटसअप कॉल में बदल गया.
मुंबई पुलिस ने बताया कि आप किसी नरेश गोयल के साथ मनी लांड्रिंग केस में शामिल हैं. फिर मुंबई पुलिस और सीबीआई लगातार चार दिन तक अत्याधिक मानसिक दबाव बनाया और प्रोफेसर को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गोपनीयता में चूक होने पर बच्चों को भी हिरासत में लेने की धमकी दी. चल-अचल संपत्ति की जांच के लिए मुंबई आने को कहा और नहीं जा पाने की स्थिति में 15 लाख रुपया जमा करने को कहा. लगातार दिए जा रहे दबाव और बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने एसबीआई खाते से 19 नवंबर को डिब्रूगढ़ के यस बैंक के खाते में आरटीजीएस से 15 लाख रुपया भेज दिया.
पीड़ित ने थाना प्रभारी को आवेदन देकर बताया कि परिवार और बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं हो, इसलिए पैसा भेज दिया है. पीड़ित ने पुलिस से अपने रुपये वापस दिलाने का अनुरोध किया है.
क्या कहते हैं थाना प्रभारी
इस पूरे मामले में दुमका नगर थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने बताया कि प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधियों ने 15 लाख रुपया ठग लिये हैं. इस मामले की जांच के लिए टेक्निकल सेल को भेजा गया है. उनके द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
