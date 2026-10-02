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बाइक–गाड़ी दिलाने के नाम पर लिए रुपए, अब कंपनी कार्यालय और फोन बंद, महिलाओं का फूटा गुस्सा

लोगों का आरोप है कि रुपए लेकर आकर्षक योजनाओं का लाभ देने का दावा किया गया था.

Women gather to protest
विरोध जताने जुटी महिलाएं (ETV Bharat Kotputli-Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2026 at 4:20 PM IST

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कोटपूतली–बहरोड़: एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के खिलाफ महिलाओं और ग्रामीणों ने रुपए लेकर धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण कंपनी के कार्यालय के बाहर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कंपनी पर अलग-अलग योजनाओं का लालच देकर रुपए लेने और बाद में संपर्क नहीं करने का आरोप लगाया. महिलाओं ने कंपनी का कार्यालय बंद होने और संचालकों के मोबाइल फोन बंद आने पर भी धोखाधड़ी की आशंका जताई.

'जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हो कार्रवाई' : कोटपूतली थाना अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि काफी संख्या में महिलाएं फाइनेंस कंपनी के सामने पहुंची थीं और विरोध जता रही थीं. महिलाओं और ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली गई है. ग्रामीणों की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस स्तर पर जांच की जा रही है. कंपनी और उसके संचालकों का पक्ष सामने आने तथा जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. वहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि यदि उनके साथ रुपए लेने के बाद धोखाधड़ी हुई है, तो जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी रकम वापस दिलाई जाए.

पीड़ितों ने कंपनी पर लगाए ये आरोप (ETV Bharat Kotputli-Behror)

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कार्यालय बंद मिला : ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी की ओर से घूमाने, बाइक और गाड़ी दिलाने सहित कई तरह की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई थी. आरोप है कि इन योजनाओं में शामिल होने के लिए कई लोगों से रुपए लिए गए. लोगों का कहना है कि रुपए देने के बाद जब वे कंपनी से संपर्क करने पहुंचे, तो कार्यालय बंद मिला. वहीं, कंपनी से जुड़े बताए जा रहे लोगों के मोबाइल नंबरों पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है.

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मौके पर हंगामे की स्थिति बनी : कार्यालय बंद मिलने और फोन पर संपर्क नहीं होने के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ गया. बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण कंपनी के कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने रुपए वापस दिलाने की मांग करने लगे. प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक मौके पर हंगामे की स्थिति बनी रही. लोगों का आरोप है कि उन्होंने कंपनी पर भरोसा करते हुए अपनी मेहनत की कमाई जमा कराई थी, लेकिन अब कंपनी के कार्यालय पर ताला लगा हुआ है. ऐसे में उन्हें अपने रुपए वापस मिलने को लेकर चिंता बनी हुई है.

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WOMEN PROTEST AGAINST PVT COMPANY
कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप
PROTEST OF LOCALS IN KOTPUTLI

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