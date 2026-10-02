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बाइक–गाड़ी दिलाने के नाम पर लिए रुपए, अब कंपनी कार्यालय और फोन बंद, महिलाओं का फूटा गुस्सा

विरोध जताने जुटी महिलाएं ( ETV Bharat Kotputli-Behror )

कोटपूतली–बहरोड़: एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के खिलाफ महिलाओं और ग्रामीणों ने रुपए लेकर धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण कंपनी के कार्यालय के बाहर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कंपनी पर अलग-अलग योजनाओं का लालच देकर रुपए लेने और बाद में संपर्क नहीं करने का आरोप लगाया. महिलाओं ने कंपनी का कार्यालय बंद होने और संचालकों के मोबाइल फोन बंद आने पर भी धोखाधड़ी की आशंका जताई.