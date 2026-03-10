ETV Bharat / state

महिला मंडल ने डाकघर के लिए खून से लिखा प्रार्थाना पत्र, फैसले को लेकर ग्रामीणों में है नाराजगी

गुरकोठा का उप डाकघर 70 साल पुराना है. मार्च महीने से ये डाकघर बंद पड़ा हुआ है.

गुरकोठा को स्थानांतरित न करने की मांग
गुरकोठा को स्थानांतरित न करने की मांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 8:51 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: बल्ह उपमंडल के गुरकोठा क्षेत्र में उप-डाकघर के प्रस्तावित स्थानांतरण को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. ग्रामीणों का आंदोलन सोमवार को नौवें दिन में प्रवेश कर गया. इस मुद्दे को लेकर स्थानीय महिला मंडल ने सोमवार को एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया की अगुवाई में एडीसी मंडी से मुलाकात भी की.

ग्रामीणों का कहना है कि डाकघर को यहां से हटाने का निर्णय उनके लिए बड़ी परेशानी का कारण बनेगा. स्थानीय लोगों के अनुसार गुरकोठा उप-डाकघर लंबे समय से क्षेत्र के लोगों को डाक और बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं प्रदान कर रहा है. ऐसे में यदि इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो बुजुर्गों, महिलाओं और दूर-दराज के गांवों के लोगों को विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. इसी बीच महिला मंडल गुरकोठा ने भी इस मुद्दे को लेकर अपना विरोध और तेज कर दिया है. महिला मंडल की ओर से अधीक्षक डाकघर मंडी को खून से लिखा प्रार्थना पत्र भेजा गया है, जिसमें उप-डाकघर के प्रस्तावित स्थानांतरण का कड़ा विरोध जताया गया है.

डाकघर के स्थानांतरण को वापस लेने का फैसला

महिला मंडल का कहना है कि ये फैसला क्षेत्र के लोगों के हितों के खिलाफ है और इसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए. महिला मंडल की ओर से भेजे गए प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि गुरकोठा उप-डाकघर का स्थानांतरण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस फैसले के लिए स्थानीय पंचायत से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है और न ही ग्रामीणों की कोई जनसुनवाई की गई है.

खून से लिखा पत्र
खून से लिखा पत्र (ETV Bharat)

9 दिन से बंद पड़ा पोस्ट ऑफिस

महिला मंडल की प्रधान रेखा राणा ने बताया कि 'पोस्ट ऑफिस पिछले 9 दिनों से बंद पड़ा है, जिससे क्षेत्र के लोगों के डाक, बैंकिंग और अन्य जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में संचालित डाक सेवा को अचानक किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना उचित नहीं है. खून से पत्र लिखकर इस बात की मांग की गई है कि डाकघर को यहां से स्थानांतरित न किया जाए.'

लोगों को नहीं दी गई स्थानांतरण की सूचना

गुरकोठा के पूर्व उपप्रधान लेख राम ने बताया कि पोस्ट ऑफिस को स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन लोगों को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग अपनी मनमानी से कार्य कर रहा है और लोगों की समस्याओं की कोई परवाह नहीं की जा रही. उन्होंने कहा कि यदि कोई बीमार या बुजुर्ग व्यक्ति अपने पैसे निकालने जाएगा तो उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिससे लोगों में भारी रोष है.

स्थानांतरण से लोगों को होगी परेशानी

मामले को लेकर एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया ने बताया कि 'गुरकोठा के करीब 70 साल पुराने पोस्ट ऑफिस को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे स्थानीय पंचायतों और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. सरकार से मांग है कि इस पोस्ट ऑफिस को यथास्थान ही रखा जाए.'

स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गुरकोठा उप-डाकघर के स्थानांतरण के फैसले को तुरंत प्रभाव से रोका जाए और पहले की तरह यहीं सेवाएं जारी रखी जाएं. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

ये भी पढ़ें: मौहीं गांव के अभिनंदन चंदेल बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स में भी हुआ था चयन

TAGGED:

GURKOTHA SUB POST OFFICE
GURKOTHA POST OFFICE CONTROVERSY
GURKOTHA POST OFFICE TRANSFER
गुरकोठा डाकघर मंडी
GURKOTHA SUB POST OFFICE MANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.