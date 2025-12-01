नैना बनीं ‘महारानी किशोरी केसरी’, पलक यादव ने जीता ‘राजस्थान केसरी’ का खिताब
Published : December 1, 2025 at 7:12 PM IST
भरतपुरः जिला महिला कुश्ती संघ एवं जिला कुश्ती संघ (ओलंपिक) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय महारानी किशोरी केसरी दंगल सोमवार को फाइनल मुकाबलों के साथ सम्पन्न हुआ. दंगल के मुख्य आकर्षण रहे महिला वर्ग के महारानी किशोरी केसरी खिताब में हरियाणा की यूथ खेलो इंडिया गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट नैना कौशिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश की गामिनी चाहर को 8-2 अंकों से हराकर खिताब अपने नाम किया.
आयोजक यदुवीर सिनसिनी ने बताया कि महिला दंगल में पहलवानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, अन्य वर्गों में भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. यदुवीर सिनसिनी ने बताया कि दंगल में भाग लेने वाली सभी पहलवानों को आयोजन समिति की ओर से पदक और स्मृति चिह्न भी प्रदान किए गए.
- राजस्थान केसरी: जोधपुर की पलक यादव ने जयपुर की निष्ठा शर्मा को मात देकर खिताब जीता.
- बृज केसरी: नंदगांव की लवली शर्मा ने मथुरा की महक चौधरी को हराया.
- जिला केसरी: धौरमुई की हिमांशी ने भरतपुर शहर की अंकिता गुर्जर को पराजित कर जीत दर्ज की.
कार्यक्रम के बाद सम्मान समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने विजेता एवं उपविजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता डीग जिले के कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव हरीसिंह चौधरी ने की. विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुराग गर्ग, अपना घर के सचिव वीरपाल सिंह, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दयाचंद पचौरी, और कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापत मौजूद रहे.