नैना बनीं ‘महारानी किशोरी केसरी’, पलक यादव ने जीता ‘राजस्थान केसरी’ का खिताब

भरतपुरः जिला महिला कुश्ती संघ एवं जिला कुश्ती संघ (ओलंपिक) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय महारानी किशोरी केसरी दंगल सोमवार को फाइनल मुकाबलों के साथ सम्पन्न हुआ. दंगल के मुख्य आकर्षण रहे महिला वर्ग के महारानी किशोरी केसरी खिताब में हरियाणा की यूथ खेलो इंडिया गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट नैना कौशिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश की गामिनी चाहर को 8-2 अंकों से हराकर खिताब अपने नाम किया.

आयोजक यदुवीर सिनसिनी ने बताया कि महिला दंगल में पहलवानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, अन्य वर्गों में भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. यदुवीर सिनसिनी ने बताया कि दंगल में भाग लेने वाली सभी पहलवानों को आयोजन समिति की ओर से पदक और स्मृति चिह्न भी प्रदान किए गए.