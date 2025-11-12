महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम की फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा का कवर्धा में स्वागत
आकांक्षा ने कहा कि उम्मीद से 10 गुना ज्यादा सम्मान लोगों से मिला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2025 at 4:57 PM IST
कवर्धा: 2 नवंबर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया था. नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. टीम इंडिया की जीत के बाद पूरे देशभर में जश्न मनाया जा रहा है. टीम के विजेता खिलाड़ी और सदस्य जहां भी जा रहे हैं उनका शानदार स्वागत देशवासी कर रहे हैं.
टीम की फिजियोथेरेपिस्ट का शानदार स्वागत: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट और वर्ल्ड कप विजेता टीम की डॉक्टर आकांक्षा सत्यवंशी भी बुधवार को कवर्धा पहुंचीं. कबीरधाम पहुंचने पर आकांक्षा सत्यवंशी का शानदार स्वागत क्रिकेट फैंस और आम लोगों ने किया. टीम इंडिया की फिजियोथेरेपिस्ट ने बीते दिनों सीएम विष्णु देव साय से भी मुलाकात की थी. सीएम ने मुलाकात के दौरान उनकी तारीफ करते हुए कहा कि टीम इंडिया की जीत में कवर्धी की बेटी का भी योगदान रहा है ये हमारे लिए फक्र की बात है.
फूल मालाओं से किया स्वागत: आकांक्षा के स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ फूल मालाओं के साथ मौजूद रही. जैसे ही आकांक्षा उनके बीच पहुंची लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर उनको फूल मालाओं से लाद दिया. मीडिया से बातचीत करते हुए फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा ने कहा कि यहां पर जो उनको सम्मान मिला है उसकी कल्पना भी नहीं की थी.
कवर्धा की बेटी हैं आकांक्षा सत्यवंशी: ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते लोग जहां से भी गुजरे लोगों की भारी भीड़ आकांक्षा के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी. लोगों ने ''भारत माता की जय'' के नारे के साथ 'कवर्धा की शान आकांक्षा'' के नाम के नारे लगाए. शहर के हर चौक चौराहों पर लोगों ने आकांक्षा का स्वागत किया. स्वागत के लिए पहुंचे लोगों ने कहा कि हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है की विजेती टीम के सदस्यों में कवर्धा की बेटी भी शामिल रही.
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने लोग मुझे इतना प्यार देंगे. यह मेरे जीवन का सबसे ऐतिहासिक पल है. अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, हमारा उद्देश्य पूरे विश्व क्रिकेट को डोमिनेट करना है: आकांक्षा सत्यवंशी, फिजियोथेरेपिस्ट, वर्ल्ड कप विजेता महिला क्रिकेट टीम
कड़ी मेहनत से हासिल हुए लक्ष्य: आकांक्षा ने बताया कि यह सफलता केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की है. उन्होंने कहा कि जिले के युवाओं में अपार प्रतिभा है, जरूरत है तो बस सही दिशा और आत्मविश्वास की. आकांक्षा की उपलब्धि से जिले के युवाओं में भी खेलों के प्रति नया उत्साह देखने को मिल रहा है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इस समर्पित फिजियोथैरेपिस्ट ने अपने कार्य से न सिर्फ कवर्धा, बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है.
साउथ अफ्रीका को हराकर जीता वर्ल्ड कप: टीम इंडिया ने महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर जीता था. टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए कुल 298 रन बनाए. जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 246 रनों पर ही सिटम गई.
