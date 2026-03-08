ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस: बारूद से बेखौफ चिरमिरी की नारी शक्ति, खदानों में कर रहीं ब्लास्टिंग, चला रहीं भारी मशीनें

जोखिम भरे काम में भी महिलाएं अब अपनी पहचान बना रही हैं. चिरमिरी की ओपनकास्ट कोयला खदानों में ऐसे ही कई काम करती दिखीं महिलाएं.

womens working in coal mines
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस: बारूद से बेखौफ चिरमिरी की नारी शक्ति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 8, 2026 at 7:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जहां देशभर में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, वहीं छत्तीसगढ़ के चिरमिरी की महिलाएं अपने साहस और मेहनत से एक नई मिसाल पेश कर रही हैं. जिस काम को पहले बहुत जोखिम भरा माना जाता था और जिसे करने से कई पुरुष भी हिचकते थे, आज वही काम यहां की महिलाएं पूरी निडरता के साथ कर रही हैं.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस: खदानों में कर रहीं ब्लास्टिंग, चला रहीं भारी मशीनें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ओपनकास्ट खदानों में संभाल रहीं बड़ी जिम्मेदारी

चिरमिरी की ओपनकास्ट कोयला खदानों में महिलाएं बारूद लगाकर ब्लास्टिंग करने से लेकर कोयला निकालने और भारी मशीनों को चलाने तक की जिम्मेदारी निभा रही हैं. कठिन और खतरनाक हालात के बावजूद ये महिलाएं पूरी दक्षता और आत्मविश्वास के साथ अपना काम कर रही हैं.

womens working in coal mines
जोखिम भरे काम में भी महिलाएं अब अपनी पहचान बना रही हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ब्लास्टिंग की तकनीकी प्रक्रिया

खुली कोयला खदानों में ब्लास्टिंग एक तकनीकी और जोखिम भरी प्रक्रिया होती है. सबसे पहले ड्रिलिंग मशीन से जमीन में गहरे छेद किए जाते हैं. इसके बाद इन छेदों में बारूद भरा जाता है और तारों के जरिए ब्लास्टिंग की जाती है. इस काम में जरा सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है. इसके बावजूद चिरमिरी की महिलाएं इस प्रक्रिया को बेहद सावधानी और कुशलता से अंजाम देती हैं.

महिलाएं भी पुरुष से कम नहीं है, परिवार और घर संभालने के साथ ही बाहर काम भी कर रहे हैं. महिला-पुरुष सब बराबर हैं- हीरा देवी

यहां काम करने में बहुत अच्छा लगता है. बारूद बिछाते हैं, बारूद मसाला भी ढोते हैं, कुछ महिलाएं तो यहां मशीन भी चलाती हैं- श्रीमती बिट्टो

जितनी भी यहां महिलाएं हैं इस क्षेत्र में वो अपना कार्यभार अच्छे से संभाल रही हैं, उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा करेंगे- कल्पना अधिकारी

womens working in coal mines
चिरमिरी की ओपनकास्ट कोयला खदानों में महिलाएं अब चला रहीं भारी मशीनें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मशीनें भी चला रही हैं महिलाएं

ब्लास्टिंग के अलावा महिलाएं खदानों में लगी बड़ी-बड़ी मशीनों को भी चला रही हैं. भारी मशीनों को आत्मविश्वास के साथ संचालित करते हुए वे यह साबित कर रही हैं कि महिलाएं किसी भी चुनौतीपूर्ण काम को कर सकती हैं.

मशीन का ऑपरेशन यहां पुरुष के लिए भी कठीन होता है उसे आसानी से कई महिलाएं यहां कर लेती हैं- संतोष कुमार, माइंस मैनेजर

“जब पुरुष कर सकते हैं, तो महिलाएं क्यों नहीं”

खदानों में बारूद के साथ काम करती महिलाओं को देखकर कई लोग हैरान हो जाते हैं. लेकिन इन महिलाओं का कहना है कि जब पुरुष यह काम कर सकते हैं, तो महिलाएं क्यों नहीं. हिम्मत, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर वे हर चुनौती का सामना कर रही हैं.

womens working in coal mines
बारूद से बेखौफ चिरमिरी की नारी शक्ति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संघर्ष से भरी है कई महिलाओं की कहानी

इनमें से कई महिलाओं का जीवन संघर्ष से भरा रहा है. किसी के पिता तो किसी के पति पहले खदानों में काम करते थे. उनकी असमय मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ गई. परिवार को संभालने और बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उन्होंने खदानों में काम करने का फैसला किया.

सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल रहीं महिलाएं

खदानों में काम करने के अलावा कई महिलाएं सुरक्षा गार्ड के रूप में भी तैनात हैं. वे करोड़ों रुपये की मशीनों और संसाधनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं.

womens working in coal mines
महिलाएं खदानों में कर रहीं ब्लास्टिंग जैसे काम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समाज के लिए बन रहीं प्रेरणा

चिरमिरी की ये महिलाएं केवल अपने परिवार का सहारा ही नहीं हैं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर अवसर मिले और हौसला मजबूत हो, तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं.

Womens Day Special: धमतरी के मजदूर पिता की एक नहीं, 3 कराटे चैंपियन बेटियां, मेडल्स-ट्रॉफियों की भरमार
महिला शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन, रायपुर प्रेस क्लब पहुंचीं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस : मेहनत से पाया मुकाम, महिला ऑटो ड्राइवर्स की मेहनत की कहानी

TAGGED:

WOMENS DAY 2026
INSPIRING WOMEN STORIES
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
खदानों में काम करती महिलाएं
WOMENS WORKING IN COAL MINES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.