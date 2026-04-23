खेलगांव के ओरिएंट क्राफ्ट में महिला कामगारों का फिर हंगामा, पीस रेट को लेकर फैला कंफ्यूजन, रोड किया जाम
रांची स्थित ओरिएंट क्राफ्ट की महिला कामगारों ने फिर हंगामा किया.
Published : April 23, 2026 at 7:36 PM IST
रांचीः खेलगांव में ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंडस्ट्री लिमिटेड की महिला कामगार आज अचानक भड़क उठीं. महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया और कंपनी के गेट के सामने प्रदर्शन करने लगीं. कामगारों का आरोप है कि उन्हें अबतक फरवरी और मार्च माह की सैलरी नहीं मिली है. ऊपर से हर दिन काम के बदले सैलरी देने के बजाए पीस रेट पर सैलरी तय करने की बात कही जा रही है. यह उनपर अत्याचार के समान है. इस दौरान कई स्थानीय नेता भी इस विवाद में कूद पड़े, जिससे माहौल और ज्यादा गरमा गया.
महिला कामगारों ने किया सड़क जाम
23 अप्रैल को मांगे पूरी नहीं होने से नाराज महिला कामगारों ने कंपनी गेट के सामने खेलगांव-टाटीसिल्वे रोड को करीब डेढ़ घंटे तक जाम कर दिया. सड़क जाम हटाने के लिए खेलगांव पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान तेज धूप में राहगीर जाम में फंसे रहे. किसी तरह खेलगांव के थाना प्रभारी अभिषेक राय की पहल से जाम हटाया जा सका.
किस बात पर फैक्ट्री में शुरू हुआ विवाद - महिला कामगार
महिला कामगार दीपिका नंदुवार ने बताया कि कई महिलाओं को फरवरी माह की सैलरी आने लगी है. पीस रेट को लेकर विवाद हो गया था. आज दोबारा कंपनी के मालिक सुधीर ढिंगरा ने प्रोडक्शन यूनिट वालों के साथ मीटिंग शुरू कर दी. इसी दौरान पीस रेट को लेकर बहस शुरू हो गई. इसी वजह से कटिंग यूनिट, फिनिशिंग यूनिट, प्रेसमेंट यूनिट में कंफ्यूजन फैल गया.
महिलाएं निकलने लगीं तो गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया. किसी तरह महिलाएं धक्का मुक्की करके कैंपस से बाहर निकलीं. दीपिका के मुताबिक कंपनी प्रबंधन के लोग कह रहे थे कि आप लोग कंपनी को बदनाम कर रहे हैं. इस वजह से ऑर्डर नहीं मिल रहा है. दीपिका ने कहा कि विवाद गहराने पर कुछ महिलाएं सड़क पर उतर गईं. हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था.
फरवरी माह की सैलरी ट्रांसफर कर दी गई है - प्रबंधन
कंपनी के डीजीएम, एचआर रवि भूषण ने बताया कि 22 अप्रैल को ही सेटलमेंट हो गया था. न्यूनतम मजदूरी देने की बात पर सहमति भी बन गई थी. लेकिन आज अचानक पीस रेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया. लगातार एनाउंस करके समझाया गया कि पीस रेट वाली कोई बात नहीं हुई है. सभी को पुराने तरीके से ही पैसे मिलेंगे. लेकिन महिला कामगार कंफ्यूज हो गईं और हंगामा करने लगीं.
काफी देर बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से महिलाओं को समझाया गया. डीजीएम ने बताया कि एक माह की सैलरी जारी करने के लिए बैंक को लिस्ट भेज दी गई है. मार्च माह की सैलरी 10 मई तक जारी कर दी जाएगी. डीजीएम इस बात से आहत थे कि समझाने के बावजूद उनपर हमला करने की कोशिश की गई. उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गईं. फिर पुलिस सुरक्षा मिलने पर कामगारों को दोबारा समझाया गया.
कंफ्यूजन की वजह से बढ़ा विवाद - थाना प्रभारी
खेलगांव के थाना प्रभारी अभिषेक राय ने कहा कि पीस रेट के आधार पर पेमेंट को लेकर महिला कामगारों में कंफ्यूजन हो गया था. इससे नाराज कर्मियों ने काम करना बंद कर दिया और कंपनी के गेट के सामने हंगामा कर शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल से विवाद चल रहा है. 22 अप्रैल को कंपनी के मालिक के आने पर एक मीटिंग में मामला सुलझ गया था.
दरअसल, ओरिएंट क्राफ्ट में कुल 2400 कामगार हैं. इनमें 85 प्रतिशत महिलाएं हैं. 21 अप्रैल को दो माह की सैलरी नहीं मिलने से नाराज बड़ी संख्या में महिला कामगारों ने काम करना बंद कर दिया था. मामले को सुलझाने के लिए श्रम अधीक्षक एतवारी महतो भी पहुंचे थे. तब फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से बताया गया कि 22 अप्रैल को कंपनी के मालिक खुद कामगारों से बात करेंगे.
22 अप्रैल को कंपनी के मालिक के साथ एक मीटिंग भी हुई. जल्द सैलरी देने का भरोसा भी मिला. लेकिन 23 अप्रैल को पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करने की बात पर महिलाएं भड़क गईं. फिलहाल मामला शांत हो गया है. कंपनी प्रबंधन को भरोसा है कि 24 अप्रैल को कामकाज सामान्य हो जाएगा. हालांकि प्रबंधन ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि कंपनी के ज्यादातर दूसरे कर्मी हालिया माहौल से दहशत में हैं.
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