ETV Bharat / state

मौत के बाद भी सरपंच बने रहेंगे देवल गांव के लाखन सिंह, जनता ने दी अनोखी श्रद्धांजलि

मौत के बाद भी सरपंच बने रहेंगे देवल गांव के लाखन सिंह ( Etv Bharat )

सागर : बीना की देवल ग्राम पंचायत में चार महीने पहले सरपंच की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने उप चुनाव में उनकी पत्नी को सरपंच का चुनाव भारी मतों से जिताकर सरपंच को अनोखी श्रद्धांजलि दी. जीत के बाद गांव के लोगों ने जश्न में ढोल नगाड़े नहीं पीटे, बल्कि शांति के साथ सरपंच के घर पहुंचकर दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी. ऐसा ही एक मामला खुरई जनपद पंचायत की प्यासी ग्राम पंचायत से सामने आया है जहां सरपंच के निधन के बाद उनके बेटे ने भारी बहुमत से जीत हासिल की. यहां पति की मृत्यु के बाद पत्नी, वहां पिता की मृत्यु के बाद बेटा उतरा चुनाव में 29 दिसंबर को बीना की देवल ग्राम पंचायत और खुरई की प्यासी ग्राम पंचायत में त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन हुआ था. शुक्रवार को दोनों ही पंचायतों के नतीजे घोषित हुए. बीना तहसीलदार अंबर पंथी ने बताया, '' देवल ग्राम पंचायत में मृतक व पूर्व सरपंच लाखन सिंह यादव की पत्नी वर्षा यादव को 667 व प्रतिद्वंदी लखनलाल तिवारी को 257 वोट प्राप्त हुए हैं.'' वहीं खुरई तहसीलदार डॉ. राकेश कुमार ने बताया, '' प्यासी ग्राम पंचायत में सरपंच के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था, जिसमें सरपंच के बेटे सत्यम कुर्मी को 549 वोट और एक अन्य प्रत्याशी ब्रजमोहन कुर्मी को 253 वोट मिले हैं, वहीं नोटा को 12 मत मिले हैं.''