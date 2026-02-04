मोटे अनाज की खुशबू से महकेगा झुंझुनू कलेक्ट्रेट, महिलाओं के जिम्मे होगा मिलेट्स कैफे का संचालन
कैफे का पूरा मेन्यू मोटे अनाज पर आधारित होगा. प्राकृतिक जूस, हर्बल चाय और कॉफी भी उपलब्ध रहेंगी.
झुंझुनू: जिले में महिलाओं की आत्मनिर्भरता को नई उड़ान मिलने जा रही है. कलेक्ट्रेट परिसर में जल्द 'मिलेट्स कैफे' खुलेगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'श्री अन्न' (मिलेट्स) विजन को जमीनी स्तर पर साकार करेगा. कैफे का पूरा संचालन महिलाएं के कंधों पर होगा. इससे स्थानीय स्तर पर उन्हें रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा.
महिला अधिकारिता विभाग उपनिदेशक विप्लव न्योला ने बताया कि महिला अधिकारिता विभाग और राजीविका (स्वयं सहायता समूह) की प्रशिक्षित महिलाएं ही इस कैफे की कुक, मैनेजर और अन्य भूमिकाएं निभाएंगी. कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर में 500 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराई. कैफे का पूरा मेन्यू मोटे अनाज-बाजरा, रागी, ज्वार और मक्का पर आधारित होगा. यहां बाजरे के बिस्किट, रागी के लड्डू, ज्वार का डोसा जैसे पौष्टिक व्यंजन मिलेंगे. प्राकृतिक जूस, हर्बल चाय और कॉफी भी उपलब्ध रहेंगी.
कैफे सिर्फ खान-पान तक सीमित नहीं रहेगा. यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से तैयार शुद्ध होममेड उत्पाद-मसाले, आचार, पापड़, मंगोड़ी आदि की बिक्री के लिए विशेष कोना होगा. इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होकर महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा. न्योला ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच को आगे बढ़ाते हुए हम शुद्ध, पौष्टिक मिलेट्स उत्पाद जनता तक पहुंचाएंगे. यह कैफे महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बनेगा. उप निदेशक न्योला ने बताया कि इससे पीएम मोदी का मिलेट्स को लेकर विजन पर काम होगा. साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी.
