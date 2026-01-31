बिना कार्ड के महिलाओं को किराए में इस दिन तक मिलेगी 50 फीसदी छूट, HRTC ने लिया ये फैसला
HRTC की बसों में रोजाना एक लाख से अधिक महिलाएं सफर करती हैं, जिन्हें किराए में 50 फीसदी छूट की सुविधा दी जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 6:00 PM IST
शिमला: हिमाचल की महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. रोज़मर्रा की यात्रा को आसान और किफायती बनाने के उद्देश्य से हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने एक अहम फैसला लिया है. निगम के इस निर्णय के तहत राज्य की महिलाओं को बस किराए में अभी 50 फीसदी तक की छूट मिलती रहेगी.
परिवहन निगम ने महिलाओं को हिम कार्ड बनाने का अवसर देते हुए 7 फरवरी तक किराए में 50 छूट जारी रखने का निर्णय लिया है, जिससे खासकर कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रियों को फायदा होने की उम्मीद है. इससे पहले 31 जनवरी तक बिना हिम बस कार्ड के किराए में छूट देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब एक सप्ताह तक महिलाएं बिना हिम बस कार्ड के किराए में छूट का लाभ उठा सकती हैं. इसके बाद हिम बस कार्ड न बनने पर किराए में छूट नहीं मिलेगी. किराए में छूट के लिए हिम बस कार्ड जरूरी है. प्रदेश में अभी तक करीब 52 हजार महिलाओं ने हिम बस कार्ड बना दिए हैं. वहीं, HRTC की बसों में रोजाना एक लाख से अधिक महिलाएं सफर करती हैं.
अभी तक बने 87 हजार हिम बस कार्ड
हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं सहित अन्य अन्य रियायती सुविधा प्राप्त करने वाले वर्गों में शामिल 28 कैटेगिरी के 87 हजार हिम बस कार्ड बनाए गए हैं. इनमें महिलाओं के ही 52 हजार कार्ड बन चुके हैं. वहीं, 15 हजार के करीब हिम बस कार्ड बनाने के लिए पोस्टल और फिजिकली प्रक्रिया अभी जारी है. हालांकि इस निर्णय को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी तक निगम प्रबंधन ने सात फरवरी तक ही यह निर्णय लिया है. हिमाचल में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 26 लाख महिलाएं हैं. निगम की बसों में रोजाना 4 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं. इन यात्रियों में अकेले 1 लाख के करीब महिलाएं सफर करती हैं, जिन्हें किराए में 50 फीसदी की छूट की सुविधा दी जा रही है.
ऐसे बनाए जा रहे हैं कार्ड
HRTC की बसों में रियायती दरों पर सफर करने वाली सभी श्रेणियों के लिए हिम एक्सेस पोर्टल पर हिम बस कार्ड बनाए जा रहे हैं. हिम बस कार्ड बनाने के लिए पहले वर्ष 200 रुपये चुकाने होंगे. वहीं, जीएसटी के साथ 236 रुपए चुकाने होंगे, जिसकी वैधता एक वर्ष की होगी. इसके बाद दूसरी साल फिर 150 रुपये में हिम बस कार्ड को रिन्यू होगा. यदि कोई इसकी होम डिलीवरी चाहता है तो उसे डाक के जरिए घर तक भी कार्ड पहुंच जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे 42 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे. बता दें कि पिछले साल परिवहन विभाग ने येलो, ग्रीन, स्मार्ट कार्ड की जगह हिम बस कार्ड लागू करने की योजना बनाई थी. बस किराए में छूट का लाभ लेने वाले सभी यात्रियों के लिए हिम बस कार्ड ही मान्य होगा.
HRTC के वाइस चेयरमैन अजय वर्मा ने बताया कि 'बसों में महिलाओं से अभी कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा. HRTC की बसों में अभी हिम बस कार्ड न होने पर भी पहले की तरह महिलाओं को किराए में छूट मिलती रहेगी.'
