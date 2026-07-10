नेपाल की बेटियों को भारतीय नागरिकता! जानें पत्नियों के लिए कैसे करें आवेदन
अब नेपाल की बेटियों को भी भारतीय नागरिकता मिलेगी. किशनगंज प्रशासन ने इसके लिए महाभियान चलाया है. पढ़ें..
Published : July 10, 2026 at 1:36 PM IST
किशनगंज: जिला प्रशासन ने नेपाल से विवाह कर भारत आई महिलाओं और अन्य पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष शिविर की शुरुआत की है. इस सराहनीय पहल का मुख्य उद्देश्य पात्र आवेदकों को एक ही स्थान पर आवश्यक जानकारी, दस्तावेज सत्यापन और आवेदन जमा करने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है. इससे पूरी नागरिकता प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी.
शिविर का आयोजन: जिलाधिकारी नवीन कुमार के कुशल निर्देश पर यह विशेष अभियान जिले के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में आयोजित किया जा रहा है. इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था से जिले के अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. प्रशासन का मानना है कि इस अनूठी व्यवस्था से जरूरतमंद और पात्र आवेदकों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी.
महत्वपूर्ण तिथियां: प्रशासन द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह विशेष नागरिकता शिविर कुल तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है. इसका पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है. आगामी चरणों के तहत 15 जुलाई और 22 जुलाई 2026 को विभिन्न प्रखंडों में शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से नागरिकता के लिए नए आवेदन सीधे स्वीकार किए जा रहे हैं.
कानूनी प्रावधान: इस विशेष अभियान के दौरान भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(सी) और धारा 6(1) के अंतर्गत आने वाले योग्य व्यक्तियों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं. प्रशासन का मुख्य लक्ष्य उन सभी पात्र लोगों तक सरकारी लाभ पहुंचाना है, जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए तय किए गए सभी आवश्यक और निर्धारित कानूनी मापदंडों को पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं.
बीडीओ को आदेश: किशनगंज जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है. जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नागरिकता प्रक्रिया को लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कड़ा आदेश दिया है. इस सरकारी निर्देश के तहत नेपाल की महिलाओं से विवाह करने वाले भारतीय नागरिक अब अपनी पत्नियों के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आसानी से आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे.
आवेदन की प्रक्रिया: प्रशासनिक निर्देश के अनुसार आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा करना होगा. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आदेश मिला है कि वे प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार स्वीकार करें. इसके बाद वे स्थानीय स्तर पर आवश्यक जांच पूरी करके इसे जिला सामान्य शाखा, किशनगंज को आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसारित करेंगे.
पारदर्शिता पर जोर: जिला प्रशासन ने इस पूरी आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र आवेदकों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी से बचाने का सख्त निर्देश दिया है. इस विशेष व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नागरिकता संबंधी गंभीर मामलों में पूर्ण स्पष्टता लाना है. इसके साथ ही योग्य लोगों को तय कानूनी प्रक्रिया के तहत समयबद्ध तरीके से आवश्यक सरकारी सुविधा उपलब्ध कराना है.
जागरूकता का प्रसार: नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों सहित जिले के सभी प्रखंडों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आदेश दिया गया है. इसके माध्यम से नेपाल से ब्याह कर भारत आई महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ाई जाएगी. प्रशासन ने नागरिकता प्राप्त करने की इच्छुक सभी महिलाओं से इन विशेष शिविरों तक पहुंचने और निर्धारित नियमों के अनुसार ही आवेदन करने की एक विशेष अपील की है.
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