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नेपाल की बेटियों को भारतीय नागरिकता! जानें पत्नियों के लिए कैसे करें आवेदन

किशनगंज: जिला प्रशासन ने नेपाल से विवाह कर भारत आई महिलाओं और अन्य पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष शिविर की शुरुआत की है. इस सराहनीय पहल का मुख्य उद्देश्य पात्र आवेदकों को एक ही स्थान पर आवश्यक जानकारी, दस्तावेज सत्यापन और आवेदन जमा करने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है. इससे पूरी नागरिकता प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी.

शिविर का आयोजन: जिलाधिकारी नवीन कुमार के कुशल निर्देश पर यह विशेष अभियान जिले के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में आयोजित किया जा रहा है. इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था से जिले के अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. प्रशासन का मानना है कि इस अनूठी व्यवस्था से जरूरतमंद और पात्र आवेदकों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी.

शिविर का आयोजन (ETV Bharat)

महत्वपूर्ण तिथियां: प्रशासन द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह विशेष नागरिकता शिविर कुल तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है. इसका पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है. आगामी चरणों के तहत 15 जुलाई और 22 जुलाई 2026 को विभिन्न प्रखंडों में शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से नागरिकता के लिए नए आवेदन सीधे स्वीकार किए जा रहे हैं.

कानूनी प्रावधान: इस विशेष अभियान के दौरान भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(सी) और धारा 6(1) के अंतर्गत आने वाले योग्य व्यक्तियों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं. प्रशासन का मुख्य लक्ष्य उन सभी पात्र लोगों तक सरकारी लाभ पहुंचाना है, जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए तय किए गए सभी आवश्यक और निर्धारित कानूनी मापदंडों को पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं.

बीडीओ को आदेश: किशनगंज जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है. जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नागरिकता प्रक्रिया को लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कड़ा आदेश दिया है. इस सरकारी निर्देश के तहत नेपाल की महिलाओं से विवाह करने वाले भारतीय नागरिक अब अपनी पत्नियों के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आसानी से आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे.