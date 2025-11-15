ETV Bharat / state

ब्रेललिपि का काम करने के बहाने हजारों महिलाओं से ठगी, थाने पर हंगामे के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

महिला सीमा ने बताया कि उन्हें दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए पढ़ाई के कागज तैयार करने का कहकर झांसा दिया गया.

women duped in kota
प्रदर्शन करती महिलाएं व अन्य लोग (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 7:38 PM IST

कोटा: शहर में हजारों महिलाओं से ब्रेललिपि का काम कराने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. ब्रेललिपि का काम देने के बहाने उनसे पैसे लिए गए थे. इसमें हजारों रुपए देने का झांसा दिया गया था. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है. आरोपी फरार है. दूसरी तरफ पीड़ित महिलाओं ने शनिवार को हंगामा कर दिया. पहले वे अनंतपुरा थाने पर पहुंची और थाने के बाहर जाम लगाया. वहां के थानाधिकारी के छुट्टी पर होने के चलते आरकेपुरम थाना अधिकारी महेंद्र मारू ने पूरा घटनाक्रम संभाला.

अनंतपुरा थाने के सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार ने बताया कि महिलाओं को एक कंपनी खोलकर झांसा दिया गया है. इस मामले में दीपक व अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. उसके दस्तावेजों की जांच की जा रही है कि वह सही में दीपक है या कोई और व्यक्ति है. उसकी आईडी भी गलत हो सकती है. ऐसे में पूरे मामले में पड़ताल की जा रही है.

ब्रेललिपि के नाम पर ठगी गई महिलाएं (ETV Bharat Kota)

इस मामले में थाने पर पहुंची महिला सीमा ने बताया कि उन्हें आंखों से नहीं दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए पढ़ाई के कागज तैयार करने का कहकर झांसा दिया गया. इसमें ब्रेललिपि की एक डायरी दी गई थी. जिसमें 150 पेज भरने थे. उनके लिए पूरा किट दिया गया था. जिन महिलाओं ने यह 150 पेज भरकर दे दिए. उन्हें 4 हजार रुपए का भुगतान भी कर दिया गया, जबकि यह किट 2500 रुपए में हमें बांटा गया था. ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं उनसे जुड़ती गई.

इसी तरह से अन्य पीड़ित प्रमोद का कहना था कि अधिकांश गृहणी महिलाओं को इन्होंने ठगा है. शहर के अलग-अलग इलाकों की महिलाओं से अलग-अलग ऑफिस के जरिए यह ठगी की गई है. इनकी संख्या हजारों में है. करीब 4 महीने यहां पर काम चल रहा था. करीब आधा दर्जन जगह पर यह काम कर रहे थे. आरोपी सभी जगह से अचानक से भाग गए हैं.

women duped in kota
सड़क पर बैठी महिलाएं (ETV Bharat Kota)

चैन​ सिस्टम बनवा की ठगी: महिला रजनी का कहना है कि इस मामले में कंपनी चैन सिस्टम बनवा रही थी. इसमें नई महिलाओं को रोज जोड़ने से पैसा दिया जाता था. प्रत्येक नया मेंबर जोड़ने पर 500 रुपए दिया जाता था और एक दिन में केवल दो ही नए मेंबर हम जुड़वा सकते थे. इन्हीं महिलाओं में शामिल पूजा का कहना है कि पहले लालच दिया गया और सभी पढ़ी-लिखी और घर पर रहने वाली महिलाएं थीं. ऐसे में अधिकांश महिलाएं उनके झांसे में आ गई. बाद में आरोपी फरार हो गए.

women duped in kota
समझाइश करती पुलिस (ETV Bharat Kota)

