दिल्ली विधानसभा परिसर में गूंजा 'रेखा गुप्ता जिंदाबाद' का नारा, 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के लिए महिलाओं ने किया स्वागत
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार नारी शक्ति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : August 7, 2026 at 1:07 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले शुक्रवार को विधानसभा परिसर में एक अनूठा और उत्साहपूर्ण नजारा देखने को मिला. भारी संख्या में पहुंची महिलाओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया. ढोल-नगाड़ों की गूंज और पुष्पवर्षा के बीच महिलाओं ने मुख्यमंत्री को पुष्पमालाएं पहनाकर उनका आभार व्यक्त किया. इस दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री के प्रति अटूट विश्वास जताते हुए कहा कि 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' राजधानी की आधी आबादी के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है.
महिलाओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार नारी शक्ति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' केवल एक आर्थिक सहायता योजना मात्र नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को समाज में आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह महत्वाकांक्षी योजना लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और महिलाओं को विकास के नए अवसर उपलब्ध कराएगी.
विधानसभा परिसर में आज मिला माताओं और बहनों का स्नेहिल आशीर्वाद मेरे लिए अमूल्य है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 7, 2026
दिल्ली लक्ष्मी योजना ने हमें दिल्ली की लाखों बहनों के जीवन से आत्मीय रूप से जुड़ने का सौभाग्य दिया है। यह योजना उनके सपनों को संबल, उनके आत्मविश्वास को नई शक्ति और उनके परिश्रम को नया सम्मान देने… pic.twitter.com/SbR70hW1XB
पारदर्शी और सुगम होगी आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र महिला तक इस योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता, सरलता और समयबद्ध तरीके से पहुंचे. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आवेदन प्रक्रिया को बेहद सुगम बनाया जाए, ताकि किसी भी पात्र लाभार्थी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. महिलाओं का यह बेहिसाब स्नेह और आशीर्वाद उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत है. विश्वास नगर से आई सविता जिंदल ने कहा कि इस योजना को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, अब सभी शंकाएं दूर हो गई.
लाखों महिलाओं ने कराया पंजीकरण
'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के प्रति महिलाओं में किस कदर उत्साह है, इसका अंदाजा इसी आंकड़े से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार सुबह 8 बजे तक इस योजना के तहत 4,57,541 महिलाओं ने अपने पंजीकरण पूरे कर लिए हैं, जबकि 1,72,940 महिलाओं ने तमाम चरणों को पार करते हुए अपने आवेदन सफलतापूर्वक अंतिम रूप से जमा कर दिए हैं. मुख्यमंत्री ने अंत में दोहराया कि दिल्ली सरकार नारी शक्ति के मान-सम्मान और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए इसी प्रकार नई जनकल्याणकारी पहल करती रहेगी, ताकि हर महिला का जीवन अधिक सुरक्षित, स्वावलंबी और सम्मानजनक बन सके.
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