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दिल्ली विधानसभा परिसर में गूंजा 'रेखा गुप्ता जिंदाबाद' का नारा, 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के लिए महिलाओं ने किया स्वागत

स्वागत किये जाने के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ( ETV BHARAT )