खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में महिला वेटलिफ्टर का दम, 86+KG कैटेगरी में मिजोरम की ज़ोसांगज़ुआली ने जीता गोल्ड, जानिए बाकी विनर
मिजोरम के अलावा असम की पिंकी बोरो और MP गुंजन उइके ने भी पदक जीते. रायपुर में आयोजित खेलों में शानदार प्रदर्शन देखने मिल रहे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 29, 2026 at 3:25 PM IST
रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में पुरुषों के साथ महिला वेटलिफ्टर भी दम दिखा रही हैं. महिला 86+ किलोग्राम वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया. मिजोरम की ज़ोसांगज़ुआली ने दमदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि असम की पिंकी बोरो ने रजत और मध्यप्रदेश की गुंजन उइके ने कांस्य पदक अपने नाम किया.
140 किलो वजन उठाया
मिजोरम की ज़ोसांगज़ुआली का दबदबा देखने को मिला. प्रतियोगिता में बेहतरीन तकनीक और ताकत का प्रदर्शन करते हुए कुल 140 किलोग्राम वजन उठाकर पहला स्थान हासिल किया. उन्होंने स्नैच में 70 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 83 किलोग्राम वजन उठाकर अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया और मिजोरम का नाम रोशन किया.
पिंकी बोरो का शानदार प्रयास, रजत पदक पर कब्जा
असम की पिंकी बोरो ने भी मजबूत चुनौती पेश करते हुए कुल 125 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया. उन्होंने स्नैच में 55 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 70 किलोग्राम का सफल प्रयास कर रजत पदक अपने नाम किया.
गुंजन उइके ने जीता कांस्य, मध्यप्रदेश को दिलाया गौरव
मध्यप्रदेश की गुंजन उइके ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए कुल 86 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया. उन्होंने स्नैच में 39 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 47 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक हासिल किया. वहीं त्रिपुरा की ट्विस्मु जमातिया ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 77 किलोग्राम वजन उठाया, लेकिन पदक से चूकते हुए चौथे स्थान पर रहीं.
युवा खिलाड़ियों का दम, दर्शकों में दिखा उत्साह
रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय खेल परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में युवा खिलाड़ियों ने बेहतरीन तकनीक, आत्मविश्वास और जज्बे का परिचय दिया. दर्शकों की जोरदार मौजूदगी और उत्साह ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, जिससे मुकाबले और भी रोमांचक बन गए.