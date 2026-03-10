ETV Bharat / state

गढ़वा में महिला दिवस सप्ताह कार्यक्रम, डीसी ने कहा महिलाओं के प्रति समाज बदले अपनी सोच

कार्यक्रम में उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा कि महिलाएं किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. पहले की तुलना में समाज में काफी बदलाव आया है. ईश्वर ने पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से बनाया है. इसलिए हमें भी दोनों को बराबरी की दृष्टि से देखना चाहिए. डीसी ने कहा कि आज भी दुनिया के कई देशों में महिलाओं को पढ़ने या स्वतंत्र रूप से बाहर जाने की अनुमति नहीं है. लेकिन भारतीय समाज में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है.

गढ़वा: जल सहिया संघर्ष समिति की ओर से नवादा मोड़ स्थित बंधन मैरिज हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर 'राष्ट्र की प्रगति में सशक्त नारी का योगदान' विषय पर जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त दिनेश कुमार यादव मौजूद थे. जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नामधारी कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती नीतू सिंहा, आईएमए सचिव डॉ नीतू सिंह, डॉ अनिता कुमारी तूफानी उपस्थित रहे. वहीं समिति के मुख्य संरक्षक सूरज गुप्ता तथा युवा समाजसेवी संतोष जायसवाल मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए.

उपायुक्त ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं में महिला-पुरुष की समान भागीदारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी. डीसी ने कहा कि आज बेटियां हवाई जहाज उड़ाने से लेकर राजनीति, प्रशासनिक सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं. जरूरत इस बात की है कि हम सभी महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का ख्याल रखें और उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दें.

जल सहिया संघ के मुख्य संरक्षक सूरज गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के हक, अधिकार, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना हम सबका पहला कर्तव्य है. जब महिलाएं मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो देश और समाज की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने कहा कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है, वहां देवी-देवताओं का वास माना जाता है. सूरज गुप्ता ने कहा कि यह सम्मेलन समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

वहीं डॉ नीतू सिंह, प्रोफेसर अनिता तूफानी तथा श्रीमती नीतू सिंहा ने कहा कि महिलाएं जगत की जननी हैं. हमें आत्मनिर्भरता के साथ हर क्षेत्र में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है. महिलाओं को केवल 8 मार्च को ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि बेटियां आज हर घर की शान हैं और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को और गति देने की जरूरत है. कार्यक्रम की अध्यक्षता जल सहिया समिति की अध्यक्ष मालती देवी ने की.

