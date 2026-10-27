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जोधपुर में पंचायती राज चुनाव: पहले चरण की छह पंचायत समितियों में वोटिंग में पुरुषों से आगे रहीं महिलाएं

दूसरे चरण के लिए मतदान दल रवाना ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की ताजा तस्वीर जोधपुर जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में सामने आई. दूसरे चरण के मतदान से पहले जारी निर्वाचन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पहले चरण में जिले की छह पंचायत समितियों में महिलाओं ने मतदान के मामले में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया. पुरुषों और महिलाओं के मतदान प्रतिशत में करीब नौ प्रतिशत का अंतर रहा. पुरुष वोटर्स ने 79.35 प्रतिशत तो महिलाओं ने 88.28 प्रतिशत मतदान किया. यह अंतर केवल मतदान के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की बढ़ती सक्रियता और लोकतांत्रिक फैसलों में भागीदारी का संकेत देता है. बुधवार को होने वाले मतदान के लिए मंगलवार को जिला कलेक्टर ने पोलिंग पार्टियों को रवाना किया.