जोधपुर में पंचायती राज चुनाव: पहले चरण की छह पंचायत समितियों में वोटिंग में पुरुषों से आगे रहीं महिलाएं
पंचायत चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा. करीब 9 प्रतिशत ज्यादा वोटिंग.
Published : October 27, 2026 at 3:53 PM IST
जोधपुर: लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की ताजा तस्वीर जोधपुर जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में सामने आई. दूसरे चरण के मतदान से पहले जारी निर्वाचन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पहले चरण में जिले की छह पंचायत समितियों में महिलाओं ने मतदान के मामले में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया. पुरुषों और महिलाओं के मतदान प्रतिशत में करीब नौ प्रतिशत का अंतर रहा. पुरुष वोटर्स ने 79.35 प्रतिशत तो महिलाओं ने 88.28 प्रतिशत मतदान किया. यह अंतर केवल मतदान के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की बढ़ती सक्रियता और लोकतांत्रिक फैसलों में भागीदारी का संकेत देता है. बुधवार को होने वाले मतदान के लिए मंगलवार को जिला कलेक्टर ने पोलिंग पार्टियों को रवाना किया.
17 पंचायत समितियों के 1,270 केंद्र पर मतदान: राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार बुधवार को जिले की 17 पंचायत समिति-ओसियां, सामराऊ, तिंवरी, उम्मेदनगर, बावड़ी, हतुण्डी, भोपालगढ़, आसोप, पीपाड़ शहर, सालवां खुर्द, मण्डोर, लूणी, धवा, बिलाड़ा, कापरड़ा, केरु एवं झंवर की 442 ग्राम पंचायतों के 1,270 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा. इसके लिए पोलिंग पार्टियां की रवानगी की गई. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) पंकज यादव ने बताया कि 4000 पुलिसकर्मियों को मतदान के लिए लगाया है.
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छह पंचायत समितियों में महिलाओं का दबदबा: राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार, पहले चरण में जोधपुर जिले की छह पंचायत समितियों में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा. महिलाओं का 88.28 प्रतिशत मतदान बताता है कि उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इसके मुकाबले पुरुषों का मतदान प्रतिशत 79.35 रहा. दोनों के बीच 8.93 प्रतिशत अंक का अंतर है.
50 फीसदी आरक्षण से बढ़ी महिला भागीदारी : राजनीतिक विश्लेषक सुनील चौधरी ने बताया कि पंचायत चुनाव में महिलाओं की अधिक भागीदारी के कई संभावित कारण हो सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्यालयों की स्थिति, सड़क, सार्वजनिक परिवहन और सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं के दैनिक जीवन से सीधे जुड़े होते हैं. इन विषयों पर काम करने वाले स्थानीय प्रतिनिधियों के चयन में उनकी दिलचस्पी स्वाभाविक है. इसके अतिरिक्त, महिला जनप्रतिनिधियों के लिए आरक्षण ने पंचायत व्यवस्था में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को संस्थागत आधार दिया है. इससे गांवों में महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाने और नेतृत्व के नए अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिली है.
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महिला मतदान प्रतिशत में अग्रणी
|पंचायत समिति
|पुरुष मतदान %
|महिला मतदान%
|आगोलाई
|81.78
|88.94
|बालेसर
|79.24
|87.52
|चाबा
|80.31
|89.65
|चामू
|79.73
|87.57
|शेखाला
|80.45
|88.00
|शेरगढ़
|80.45
|88.92
टॉप-3 ग्राम पंचायतें
|ग्राम पंचायत
|पुरुष मतदान%
|महिला मतदान %
|शहीद धर्मनगर
|86.74
|99.07
|मीरपुरा
|94.15
|98.53
|कोनारी
|82.65
|96.57
(स्रोत-राज्य निर्वाचन आयोग)
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