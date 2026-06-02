ETV Bharat / state

मंईयां सम्मान योजना के सत्यापन के लिए लाभुकों को लगाना पड़ रहा कार्यालय का चक्कर, महिलाओं में आक्रोश

पाकुड़: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए पाकुड़ की दर्जनों महिलाएं इन दिनों कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं. लाभुक महिलाओं में प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा है.

महिलाओं ने बताया कि मंईयां सम्मान की राशि पिछले दो महीने से उनके खाते में नहीं आई है. अधिकारियों ने कागजात सत्यापन के लिए अंचल कार्यालय जाने की बात कही थी. जहां कुछ महिलाओं के कागजात सत्यापन किए गए, लेकिन अधिकांश महिलाओं को यह कहकर लौटा दिया गया कि जनगणना कार्य के कारण सभी अधिकारी और कर्मी व्यस्त हैं.

जानकारी देतीं मंईयां सम्मान योजना की लाभुक (ETV BHARAT)

महिलाओं का कहना है कि उनसे कहा गया कि अगर उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई नहीं हुए तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके चलते उन्हें सामाजिक सुरक्षा कार्यालय जाना पड़ा. लेकिन, उन्हें यहां भी सही जानकारी नहीं दी जा रही है. मामले में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निदेशक कांति रश्मि ने कैमरे पर यह कहकर बोलने से मना कर दिया कि हम बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हैं. इसका जवाब जिले के उपायुक्त देंगे.