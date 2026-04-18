हमीरपुर में महिलाओं ने उखाड़े प्रीपेड स्मार्ट मीटर, सड़क पर उतरीं, तहसील दिवस में हंगामा
आरोप-शिकायत के बाद भी एक-दो दिन में काट दी जाती है बिजली, जाम भी लगाया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 5:39 PM IST
हमीरपुर: जिले में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की नाराजगी अब सड़कों पर नजर आने लगी है. दरअसल, शनिवार को शहर की कांशीराम कॉलोनी की सैकड़ों महिलाएं स्मार्ट मीटर उखाड़कर जुलूस की शक्ल में सड़कों पर उतर आईं. हाथों में मीटर लेकर नारेबाजी करते हुए महिलाओं ने जेल रोड पर कुछ देर के लिए जाम लगा दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ.
इसके बाद आक्रोशित भीड़ सीधे सदर तहसील पहुंच गई, जहां तहसील दिवस के दौरान मीटिंग हॉल में घुसकर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया. महिलाओं ने मीटर को डंडों में टांगकर अधिकारियों के सामने जमीन पर पटक दिया और स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर लगाए जाने की मांग उठाई.
प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं का आरोप है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर में पैसा जमा करने के बावजूद बार-बार बिजली काट दी जाती है. उनका कहना है कि 500 से 1000 रुपये तक रिचार्ज करने के बाद भी एक-दो दिन में सप्लाई बंद हो जाती है. गर्मी के इस मौसम में पंखा और कूलर चलाना भी मुश्किल हो गया है, जिससे परिवारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है.
कांशीराम कॉलोनी की सभासद रजनी देवी ने बताया कि हजारों रुपये जमा करने के बावजूद समस्या बनी हुई है और बिल भी काफी अधिक आ रहा है. वहीं, स्थानीय महिला सुनीता ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर जबरन लगाए गए हैं और रिचार्ज के बावजूद बिजली काट दी जाती है. उन्होंने कहा कि गरीब परिवार छोटी-छोटी रकम ही जमा कर पाते हैं, लेकिन बार-बार कटौती से हालात खराब हो रहे हैं.
मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया. सदर एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि महिलाओं की शिकायत बिजली कटौती को लेकर थी. कई उपभोक्ताओं ने रिचार्ज के बावजूद सप्लाई बाधित होने की बात कही. इस पर बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर कैंप लगाकर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं. जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है, उनका कनेक्शन चालू रखने और बाकी मामलों का निस्तारण करने को कहा गया है.
वहीं, बिजली विभाग के एसडीओ शहजाद खान ने बताया कि कॉलोनी के अधिकांश उपभोक्ताओं पर पुराने बकाया हैं. प्रीपेड मीटर में रिचार्ज करने पर पहले कुछ हिस्सा उसी बकाया में समायोजित हो जाता है, जिससे बैलेंस पॉजिटिव नहीं हो पाता और बिजली कट जाती है. उन्होंने उपभोक्ताओं को नियमित भुगतान करने की सलाह दी है.
बिजली विभाग के अनुसार, जनपद में करीब 39 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 23 हजार मीटर प्रीपेड मोड में संचालित हो रहे हैं.
स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ता यह विरोध अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. एक तरफ विभाग पुराने बकाया को कारण बता रहा है तो दूसरी ओर उपभोक्ता रिचार्ज के बावजूद बिजली कटने से परेशान हैं. गर्मी के मौसम में यह समस्या और गंभीर होती जा रही है.
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