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हिमाचल के इस जिले में पहली बार होगा महिला चैलेंजर टी-20 अंडर 19 मुकाबलों का रोमांच, ये टीमें लगाएंगी चौके-छक्के

बिलासपुर का लुहणू क्रिकेट मैदान ( ETV Bharat )

बिलासपुर: जिला बिलासपुर के लुहणू क्रिकेट मैदान में 30 अक्टूबर से महिला क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा. 30 अक्टूबर से लुहणू क्रिकेट मैदान में अंडर 19 के इंडिया A, इंडिया B और इंडिया C की महिला टीमों के बीच चैलेंजर टी-20 मुकाबले खेले जाएंगे. इस प्रतियोगिता के लिए तीनों टीमों के 27 अक्टूबर को बिलासपुर पहुंचने की संभावना है. गौरतलब है कि लुहणू में पहली बार महिला चैलेंजर टी-20 अंडर 19 मुकाबलों का रोमांच होगा.

5 नवंबर को होगा फाइनल मुकाबला

जिला क्रिकेट संघ बिलासपुर के सचिव विशाल जगोता ने बताया कि महिला चैलेंजर टी-20 अंडर 19 प्रतियोगिता के मुकाबले 30 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 नवंबर को खेले जाएंगे, जबकि 5 नवंबर को इसका फाइनल मुकाबला होगा. वहीं, महिला क्रिकेट की इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की मेजबानी मिलने से बिलासपुर के क्रिकेट प्रेमियों को मैदान में राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ियों का खेल देखने का अवसर मिलेगा. विशाल जगोता, सचिव, जिला क्रिकेट संघ बिलासपुर (ETV Bharat) महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्देश्य सचिव विशाल जगोता ने बताया कि इस प्रतियोगिता को बिलासपुर में करवाने के लिए सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रयास किए हैं. इस तरह के बड़े क्रिकेट मुकाबले आमतौर पर महानगरों में आयोजित होते रहे हैं, लेकिन अब बिलासपुर के लुहणू क्रिकेट मैदान में भी महिला क्रिकेट की इस प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य महिला क्रिकेट को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ खेलों के जरिए समाज में सकारात्मक संदेश देना है. प्रतियोगिता के दौरान क्रिकेट प्रेमियों की नजरें महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी.