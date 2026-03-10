ETV Bharat / state

12 घंटे ड्यूटी..पोस्ट पर टॉयलेट के इंतजाम नहीं, कैसे मुस्तैदी से ड्यूटी करें महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी?

12 घंटे की ड्यूटी और ऊपर से वॉशरूम के इंतजाम नहीं, ये किसी भी कर्मी के लिए टॉर्चर से कम नहीं-

गया ट्रैफिक पुलिस का हाल
गया ट्रैफिक पुलिस का हाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 10, 2026 at 7:17 AM IST

8 Min Read
गया : कड़ी धूप, कड़ाके की ठंड और जोरदार बारिश में ड्यूटी किया जा सकता है लेकिन बीच बाजार में टॉयलेट सुविधा न होने से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. पुरुष ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के मुकाबले महिला पुलिसकर्मियों के लिए यह काफी चुनौती भरा है. जिसके कारण वह अक्सर पोस्ट पर तैनाती के दौरान तनाव में रहतीं हैं.

ड्यूटी आवर में टॉयलेट का टॉर्चर : 12 घंटे की ड्यूटी में बार-बार टॉयलेट न जाना पड़े इसलिए कई महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी गर्मी में भी कम पानी पीकर ड्यूटी करती हैं. टॉयलेट आने पर उन्हें अपनी पोस्ट को छोड़कर किसी सरकारी भवन के शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए जाना होता है. इसके लिए कई-कई बार उन्हें काफी दूर तक जाना पड़ जाता है. इस बीच उनकी गैरमौजूदगी में सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है. ये हाल बिहार के हर जिले का है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

गया ट्रैफिक पुलिस का हाल : बिहार के गयाजी में सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कम संसाधनों की वजह से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं के साथ अपनी ड्यूटी करनी होती है. इन में सब से बड़ी समस्या शौचालय का नहीं होना सबसे बड़ी चुनौती है. महिला पुलिस कर्मियों के साथ पुरुष पुलिस कर्मियों को भी शौच के लिए शौचालय न होने पर समस्या होती है.

50 पोस्ट पर 34 महिलाकर्मी : गया जी शहर में ट्रैफिक परिचालन को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती है, इन में कुछ स्थानों पर बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण सिर्फ पुरुष पुलिस कर्मियों को ही ज्यादातर लगाया जाता है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को दिक्कत : देखा जाए तो गयाजी शहर में ट्रैफिक पुलिस के पुलिस लाइन मोड़, 5 नम्बर गेट समेत कुल 50 पोस्ट हैं, इन सभी पोस्ट को मिलाकर कुल 34 महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती है, जिन्हें विभिन्न प्रकार की समस्या है. घने इलाके में महिलाओं को ड्यूटी के समय कोई इंतजाम नहीं है.

टॉयलेट के इंतजाम नहीं : शहर के मिर्जा ग़ालिब कॉलेज मोड़ पर ड्यूटी कर रही ट्रैफिक सिपाही अस्मिता कुमारी ने कहा कि वो 6 महीने से ट्रैफिक परिचालन में काम कर रही हैं, गया जी में लगभग सभी ट्रैफिक पोस्ट पर वो ड्यूटी कर चुकी हैं, सब से अधिक समस्या उन स्थानों पर है जहां आस पास सरकारी भवन नहीं हैं.

गया में चौराहे पर ड्यूटी करती महिला ट्रैफिक पुलिस
ट्रैफिक कंट्रोल करती महिला सिपाही (ETV Bharat)

''बाटा मोड़, शमीर तकिया, गया कॉलेज मोड़ आदि पोस्ट हैं जहां पर शौच के लिए महिला-पुरुष दोनों को परेशानी होती है. बाटा मोड़ पर अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो वहां से लगभग हाफ किलो मीटर दूर थाना में शौच के लिए जाना पड़ता है.''- अस्मिता कुमारी, सिपाही, ट्रैफिक पुलिस

'पहले से मिली है कुछ सुविधाएं' : हालांकि अस्मिता कुमारी का यह भी कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, समस्या तो अब भी होती है, खास कर महिलाओं को, लेकिन राहत की बात ये है कि शहर के बहुत से स्थानों पर कंटेनर पोस्ट बन चुके हैं, जिसकी वजह से धूप, बरसात, सर्दी सभी में आराम है.

गया में चौराहे पर ड्यूटी करती महिला ट्रैफिक पुलिस
गया में चौराहे पर ड्यूटी करती महिला ट्रैफिक पुलिस (ETV Bharat)

''आज जिस स्थान मिर्ज़ा ग़ालिब कॉलेज मोड़ पर ड्यूटी कर रही हूं वहां पर कंटेनर पोस्ट में शौचालय की व्यवस्था की गई है. हालांकि पानी न होने के चलते अभी इसमें भी शौचालय शुरू नहीं किया गया है.''- अस्मिता कुमारी, सिपाही, ट्रैफिक पुलिस

खाने-पीने से लेकर शौच तक में समस्या : शहर के अहम मोड़ में एक पुलिस लाइन मोड़ है जो गया कॉलेज सिकरिया मोड़, डीएम कोठी और वरीय पुलिस अधीक्षक कोठी गेवाल बीघा रोड को जोड़ता है. इस स्थान पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों के लिए कंटेनर पोस्ट भी नहीं बना है. जिसकी वजह से गर्मी हो या बरसात सभी मौसम में उन्हें खुले आसमान में रहकर ड्यूटी करनी पड़ती है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

'खाना भी नहीं होता नसीब' : इस स्थान पर ड्यूटी में लगे जितेंद्र कुमार सिंह और सुरेंद्र यादव ने अपनी समस्याओं के संबंध में कहा कि उनकी समस्या यह भी होती है कि वह अगर अपने साथ कुछ खाने के लिए लेकर आएं तो उन्हें बैठकर खाने के लिए जगह भी नसीब नहीं है. हालांकि यहां महिला पुलिस कर्मी की नियुक्ति किसी खास अवसर पर ही होती है, जबकि अधिकतर समय पुरुष कर्मी की ही तैनात होती है. शौच के लिए उन्हें साइबर थाना जाना पड़ता है, अगर वो पोस्ट छोड़ कर जाते हैं तो जाम लगने का डर होता है.

कंटेनर पोस्ट में ही शौचालय : हालांकि धूप, बारिश और ठंड से बचने के लिए गया जी शहर में 17 कंटेनर पोस्ट बनाए गए हैं, इन में 11 पोस्ट इसी साल 2026 में एनटीपीसी के द्वारा ट्रैफिक पुलिस को हैंडओवर किया गया है, जबकि 17 में 6 पोस्ट पहले से बने हुए थे, इस साल 2026 में जिन 11 पोस्ट का उद्घाटन हुआ था उन को आधुनिक ट्रैफिक पोस्ट के रूप में तैयार किए जाने का दावा किया गया था.

गया में चौराहे पर ड्यूटी करती महिला ट्रैफिक पुलिस
ट्रैफिक कंट्रोल करता पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

कंटेनर पोस्ट के बंद पड़े शौचालय : तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने तब उद्घाटन करते हुए कहा था कि इन पोस्टों पर टॉयलेट की भी सुविधा दी गई है, जिस महिला कांस्टेबल को ड्यूटी के दौरान होने वाली परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी, हालांकि अब तक इन 11 पोस्टों में एक दो को छोड़कर बाकी सभी जगह टॉयलेट बंद पड़े हैं.

'बिना पानी शौचालय बेकार' : कंटेनर पोस्ट में शौचालय की व्यवस्था की गई है लेकिन अभी तक उन शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, अभी शौचालयों का आधा-अधूरा निर्माण है, इसकी वजह से समस्या यह है कि वह शुरू नहीं किया जा सकता है, इसके आंतरिक कई और कार्य इसमें बाकी हैं.

गया में चौराहे पर ड्यूटी करती महिला ट्रैफिक पुलिस
सड़क पर 12 घंटे की ड्यूटी (ETV Bharat)

"हम लोग शौच के लिए ज्यादातर सरकारी भवन या स्कूल के शौचालय का इस्तेमाल करते हैं. महिला सहकर्मी भी इन्ही शौचालयों का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन अब अपने पोस्ट में ही शौचालय बन गया है. अभी तैयार हो रहा है इसलिए बंद रखा गया है. जल्द ही यह समस्या भी दूर हो जाएगी."- सुनील कुमार सिंह, ट्रैफिक थाना के एएसआई

'नगर निगम से की गई है बात' : गयाजी के सिटी एसपी कोटा किरण कुमार कहते हैं कि ''कई जगहों पर एनटीपीसी के द्वारा कुछ कंटेनर्स का इंतजाम किया गया है. उन्हीं कंटेनर में टॉयलेट की सुविधा दी गई है. इन कंटेनर पोस्ट के कई फायदे हैं. जैसे अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं तो जब सड़कों पर गर्मी की वजह से गाड़ियों का परिचालन कम होगा तब ट्रैफिक जवान उसमें गर्मी से बचने के लिए बैठ सकते हैं. देखा जाए तो हर मौसम में यह समस्या होती थी लेकिन अब कंटेनर पोस्ट की वजह से समस्या में कमी आएगी.''

गया में चौराहे पर ड्यूटी करती महिला ट्रैफिक पुलिस
कंटेनर पोस्ट से महिला ट्रैफिक कर्मियों को राहत (ETV Bharat)

निरक्षण में बंद पाया गया टॉयलेट : सिटी एसपी ने कहा कि ''मैने कुछ दिनों पहले निरीक्षण किया था, कुछ जगहों पर कंटेनर में शौचालय शुरू हो गया है, जबकि कुछ जगहों पर वॉटर कनेक्शन नहीं होने की वजह से अभी टॉयलेट शुरू नहीं हुआ है. हमने नगर निगम से बात की है और उनसे जल्द ही उन स्थानों पर पानी की उपलब्धता को बहाल करने का आग्रह किया है. हमारी कोशिश है कि बुनियादी सुविधाएं सभी को मिले.''

6 सेक्टर में बंटा है गया जी का ट्रैफिक : गयाजी का ट्रैफिक 6 सेक्टर में बंटा हुआ है. इसके लिए एक डीएसपी, थाना अध्यक्ष के साथ 10 पदाधिकारी तैनात हैं. जबकि 57 गृहरक्षक हैं, जबकि 34 महिला पुलिसकर्मी भी तैनात हैं. 50 पोस्ट में मात्र 11 नए पोस्ट में शौचालय की व्यवस्था की गई है. इस में भी लगभग सभी अभी पानी और दूसरे कारणों से बंद हैं. अभी भी 39 जगहों के पोस्ट बिना कंटेनर पोस्ट के हैं.

कोटा किरण कुमार, सिटी एसपी
कोटा किरण कुमार, सिटी एसपी (ETV Bharat)

''जिस बचे हुए पोस्ट पर कंटेनर पोस्ट नहीं बन पाया है वहां भी कार्य होगा, पुलिस वेलफेयर के तहत सभी काम किया जाएगा ताकि ट्रैफिक पुलिस कर्मी बेहतर माहौल में काम कर सकें और सड़क पर तैनाती के दौरान उन्हें आराम और सुविधा दोनों मिले.''- कोटा किरण कुमार, सिटी एसपी

