हिमाचल में महिला पर्यटकों का हुड़दंग, चलती कार में स्टंट करने पर कटा चालान
पुलिस का साफ कहना है कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का स्वागत है, लेकिन सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 9:22 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी-सुंदरनगर फोरलेन पर महिला पर्यटकों द्वारा बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. चलती कार से बाहर निकलकर स्टंट और हुड़दंग करने पर पुलिस ने पर्यटकों की कार का चालान काटा है. पर्यटकों की स्टंटबाजी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश नंबर की पर्यटक कार में सवार महिला पर्यटक मंडी-सुंदरनगर फोरलेन पर चलती गाड़ी से बाहर निकलकर शोर-शराबा और स्टंट करती नजर आईं. यह पूरी घटना किसी राहगीर ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.
इस दौरान न केवल कार में सवार महिलाओं की जान खतरे में थी, बल्कि फोरलेन पर तेज रफ्तार से चल रहे अन्य वाहनों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता था. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही कभी भी बड़े सड़क हादसे का कारण बन सकती है.
3500 रुपये का काटा चालान
वीडियो सामने आते ही सुंदरनगर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया. वीडियो के आधार पर पुलिस ने पुंघ नाके पर संबंधित पर्यटक वाहन को रोका और जांच की. जांच में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर पुलिस ने कार्रवाई की. सुंदरनगर पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में 3500 रुपये का चालान काटा. इसके साथ ही कार में सवार महिला पर्यटकों को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस तरह की हरकत दोहराई गई तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस की दो टूक चेतावनी
डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का स्वागत है, लेकिन सड़क सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी."
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी सड़क पर हुड़दंग या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन दिखे, तो उसकी सूचना या वीडियो तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर हादसों को रोका जा सके.
