ETV Bharat / state

वाराणसी में बेनकाब मार्च : "महिला विरोधियों का साथ दिया तो घर में रोटी-पानी बंद", पत्नियों ने पतियों को दी चेतावनी

संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका, जिसके बाद काशी में आक्रोशित महिलाओं ने महिला विरोधियों के खिलाफ निकाला मार्च.

Photo Credit; ETV Bharat
वाराणसी में बेनकाब मार्च (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By

Published : April 19, 2026 at 3:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका, जिसके बाद पूरे देश में अलग-अलग विरोध की तस्वीरें देखने को मिलीं. इसी क्रम में रविवार को काशी में आक्रोशित महिलाओं ने महिला परिषद की ओर से महिला विरोधियों के खिलाफ बेनकाब मार्च निकाला. ये मार्च सुभाष मंदिर से मुंशी प्रेमचन्द स्मृति द्वार लमही तक निकाला गया. महिलाओं के हाथों में पोस्टर थे जिस पर लिखा था- महिला आरक्षण नहीं मिलेगा तो, होगा रोटी-पानी बंद. महिलाओं ने अपने पतियों के लिए चेतावनी भी जारी की.

वाराणसी में बेनकाब मार्च (Video Credit; ETV Bharat)

इस दौरान महिलाओं ने कहा कि अगर पति, महिला विरोधियों की पार्टी से किसी तरह का संबंध रखेंगे तो किचन में हड़ताल होगा. किसी छुटभैया या बड़े नेताओं को घर ले आए तो चाय- पानी सब बन्द रहेगा. महिलाओं ने कहा जो महिला विरोधी हैं उनसे संबंध किस बात का. महिला परिषद का नेतृत्व कर रहीं बीएचयू की इतिहास की प्रोफेसर डॉ. मृदुला जायसवाल ने कहा कि कुछ बेशर्म नेता, महिलाओं को भरी संसद में अपमानित कर हंस रहे थे. याद रहे इतिहास दोहराता है. एक बार भरी संसद में माता द्रोपदी का भी अपमान हुआ था, तब महाभारत हुआ और नारी द्रोहियों का समूल विनाश हुआ. फिर से महाभारत होगा और इन नारी द्रोहियों को संसद और घर से भगाया जाएगा. मोदी जी ने अपने भाई और पिता होने का फर्ज निभाया है, लेकिन कुछ नारी द्रोहियों की वजह से वो साधारण महिलाओं को सम्मान नहीं दिला पाए. मोदी जी आप चिंता मत करिए, इस महिला आरक्षण के लिए हम सभी आपके साथ हैं.


आधी आबादी ने निकाला बेनकाब मार्च
विशाल भारत संस्थान की राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अर्चना भारतवंशी ने कहा कि भरी संसद में नारी शक्ति को अपमानित करने वाले दुर्योधन और दुशासन को कोई महिला नहीं भूलेगी. हम अपमानित महसूस कर रहे हैं. एक मौका था हम लोगों के पास. 33 प्रतिशत ही तो आरक्षण दे रहे थे, ये एहसान नहीं कर रहे थे, उसको भी नहीं लेने दिए. इन पापियों और अत्याचारियों को सबक सिखाने के लिए महिलाएं सड़क पर उतरेंगी और हर स्तर पर इन सभी दलों के नेताओं का व्यक्तिगत विरोध करेंगी. हमने इसको पर्सनल ले लिया है. यह महिलाओं के सम्मान का विषय है, इससे समझौता नहीं होगा, 33 प्रतिशत नहीं दिए, अब 100 प्रतिशत आउट होंगे.


आक्रोशित महिलाओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका
महिला परिषद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. नजमा परवीन ने कहा कि महिला आरक्षण बिल का जिन दलों ने विरोध किया वो नहीं चाहते हैं कि साधारण महिलाएं संसद और विधानसभा में पहुंचे. ये महिलाओं को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं. महिलाएं इनके पीछे घूमें, ये महिलाओं का शोषण करें और पैसा लेकर टिकट बांटे. राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी सांसद बन सकती हैं, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल सांसद बन सकती हैं तो मैं क्यों नहीं ? मैं तो इन दोनों से ज्यादा काबिल और पढ़ी लिखी हूं. बीएचयू से पीएचडी होकर क्या मैं इन नारी विरोधियों की गुलामी करूँ ? इन नारी विरोधियों के खिलाफ घर-घर तक ड्रम बजेगा. घर में घुसने पर प्रतिबंध लगेगा.

ये भी पढ़ें- पीने का पानी न मिलने पर BHU के छात्रों ने किया प्रदर्शन, हॉस्टल में बदहाली को लेकर रोष

TAGGED:

VARANASI NEWS
NARI SHAKTI VANDAN AMENDMENT BILL
WOMEN MARCH
KASHI NEWS
WOMEN MARCH IN KASHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.