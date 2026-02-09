ETV Bharat / state

बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन: महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा

आंदोलन के तहत सोमवार को बीकानेर में महापड़ाव स्थल से लेकर कोटगेट तक कलश यात्रा निकाली गई.

Foot march and procession with sacred pots in Bikaner
बीकानेर में पैदल मार्च और कलश यात्रा (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
बीकानेर: खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत महिलाओं ने सोमवार को भव्य कलश यात्रा निकाली. यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लिए चली तो पुरुष नारे लगा रहे थे. बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमियों ने पैदल मार्च किया. एक दिन पहले संत समाज ने मुख्यमंत्री से वार्ता की थी.

आंदोलन समिति के संयोजक परशराम बिश्नोई ने बताया कि सोमवार को महापड़ाव स्थल बिश्नोई धर्मशाला से कोटगेट और वहां से वापस धरनास्थल तक तीन किमी कलश यात्रा निकाली गई. महिलाओं की कलश यात्रा के दौरान आंदोलन में मौजूद पर्यावरण प्रेमी पुरुष भी साथ रहे.

महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा. (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें:बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन : आमरण अनशन खत्म, महापड़ाव जारी

संतों की चर्चा: एक दिन पहले मुख्यमंत्री से मिलकर आए संत समाज की पर्यावरण समिति के सदस्यों से चर्चा हुई. समिति सदस्यों का कहना था कि आंदोलन को लेकर संत समाज को ही निर्णय करना है. यह पूरा आंदोलन संत समाज के नेतृत्व और सानिध्य में हुआ है. अंतिम निर्णय संत समाज ही लेंगे. उधर सोमवार को भी बड़ी संख्या में लोग महापड़ाव स्थल पर जुटे. सोमवार को करीब 150 लोग क्रमिक अनशन पर बैठे.

रोक का आदेश: धरना स्थल पर लोगों ने कहा कि सरकार ने कानून बनाने की बात कही है, लेकिन जब तक पूरे राज्य में खेजड़ी कटाई पर रोक का आदेश और कानून लागू नहीं हो जाता धरना खत्म नहीं होगा. अब संत समाज के निर्णय और महापड़ाव स्थल पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री से हुई वार्ता की जानकारी के आधार पर आगे की रणनीति तय की जा सके.

पढ़ें:खेजड़ी बचाओ आंदोलन : धरना स्थल पर पहुंची सरकार, वार्ता का दौर शुरू, बाड़मेर में भी आक्रोश

