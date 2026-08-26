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नीति पास में महिलाओं ने जवानों को बांधी राखी, बिखरी संस्कृति की खुशबू

बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचने पर दल ने जवानों और अधिकारियों का अभिवादन किया. सेना के जवानों ने भी सीमांत क्षेत्र से पहुंचे लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान उर्मिला देवी, निर्मला, ममता, बिच्छा, राजेश्वरी, सुशीला, मंग्गी, बिद्दी और झांप्पी देवी समेत महिलाओं ने जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे.

केंद्र सरकार की पहल के तहत सीमांत क्षेत्रों में सीमा दर्शन और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के बीच नीति घाटी के ऋतु प्रवासी गांवों से 15 सदस्यीय आध्यात्मिक तीर्थाटन दल नीति पास पहुंचा. डॉ. मान सिंह राणा के सहयोग से राजेंद्र सिंह राणा, बाल सिंह राणा, निर्मला देवी, शुक्रि देवी, राजेश्वरी देवी समेत दल के सदस्यों ने नीति पास क्षेत्र में केलांग मंडी और गोटिंग तक सीमा दर्शन किया.

चमोली: सरहद पर देश की रक्षा में तैनात जवानों की कलाई पर जब नीति घाटी की महिलाओं ने रक्षा सूत्र बांधा तो सीमांत क्षेत्र का माहौल भावुक हो उठा. महिलाओं ने जवानों की दीर्घायु और सुरक्षित सेवा की कामना की. भारत माता के जयकारों के बीच जवानों का उत्साह बढ़ाया गया.



झुमैलो और चांचरी से बिखरी संस्कृति की खुशबू: सीमा दर्शन के दौरान नीति घाटी की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में झुमैलो और चांचरी लोकगीत प्रस्तुत किए। महिलाओं ने सामूहिक पारंपरिक नृत्य कर सीमांत क्षेत्र की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक पेश की. महिलाओं ने कहा कि उनकी संस्कृति और परंपराएं पीढ़ियों से संरक्षित हैं. ऐसे आयोजनों से इन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर मिलता है.



सीमांत पर्यटन से रोजगार की उम्मीद: सीमा दर्शन कार्यक्रम के तहत नीति पास, माणा पास और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय लोगों में भी उत्साह है. लफतल, बड़ाहोती, सुमना, पार्वती कुंड, गणेश गंगा, माणा पास, गोटिंग, देवताल और घसतोली जैसे क्षेत्र पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक, साहसिक और वाइब्रेंट विलेज टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से सीमांत गांवों में रोजगार के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है.

टिहरी जिला कारागार में बंद कैदियों को बांधी राखी: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर नई टिहरी की महिला उत्थान समिति की बहनों ने टिहरी जिला कारागार पहुंचकर बंदियों के साथ भाई-बहन के प्रेम और अपनत्व का पर्व मनाया. समिति की महिलाओं ने जेल में बंद कैदियों की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस दौरान महिला उत्थान समिति की ओर से जिला कारागार में बंदियों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया. समिति की बहनों का कहना है कि हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर जिला कारागार में पहुंचकर बंदियों के साथ यह पर्व मनाया जाता है, ताकि उन्हें भी परिवार और समाज के अपनत्व का एहसास हो सके. कार्यक्रम के दौरान जेल प्रशासन ने भी सहयोग किया और इस पहल की सराहना की.

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