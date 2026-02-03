ETV Bharat / state

हजारीबाग नगर निगम चुनाव में महिलाओं की दिख रही है अधिक भागीदारी, मानगो नगर निगम में महिला प्रत्याशियों ने भरा नामांकन

चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई महिलाएं ( Etv bharat )