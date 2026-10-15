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Special: पलामू में शाम 5 के बाद कैद हो जाती थी जिंदगी! बदलाव और विकास की कहानी लिख रही महिलाएं

पलामू: एक दौर था जब पलामू जिला नक्सल हिंसा की वजह से पूरे देश में चर्चित था, लेकिन पलामू अब नक्सल, हिंसा और पिछड़ेपन के दौर से धीरे-धीरे बाहर निकल रहा है. पलामू के बदलाव में महिलाएं अपनी खास भूमिका निभा रही हैं. कारोबार से लेकर सांस्कृतिक आयोजनों का नेतृत्व महिलाएं ही कर रही हैं.

फिलहाल नवरात्र का दौर चल रहा है. इस नवरात्रि के दौरान पलामू में डांडिया का आयोजन किया जा रहा है. डांडिया के आयोजन में महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही हैं. आयोजन से लेकर सुरक्षा तक की कमान महिलाएं खुद संभाल रही हैं.

पलामू में बदलाव और विकास के पीछे महिलाएं (Etv Bharat)

बता दें कि सबसे पहले पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग ने नवरात्र के दौरान डांडिया को आयोजित करने की परंपरा की शुरूआत की थी. पिछले साल के आयोजन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है. पहले पलामू में सिर्फ एक जगह पर ही डांडिया का आयोजन होता था, लेकिन अब पूरे जिले में डांडिया का आयोजन होने लगा है. मेदिनीनगर शहर में अकेले नवरात्र के दौरान अब तक डांडिया के 6 अलग- अलग आयोजन हो चुके हैं.

पलामू में डांडिया का आयोजन (Etv Bharat)

शाम 5 बजे के बाद थम जाती थी गतिविधि

पलामू में कभी शाम पांच बजे के बाद किसी भी प्रकार की गतिविधि थम जाती थी. शाम चार पांच बजे के बाद पलामू से बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती रहती थी. लेकिन अब यह चुनौती खत्म हो गई है पलामू में लोग बेखौफ होकर किसी भी वक्त किसी भी इलाके में चले जा रहे है. पलामू में पहले किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों में पुरुषों की भूमिका होती थी, लेकिन अब पलामू बदल रहा है और हर प्रकार के आयोजन में महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. 2026 में डांडिया कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं का एक मजबूत नेतृत्व क्षमता भी निकाल कर सामने आया है.

डांडिया उत्सव में डूबी महिलाएं (Etv Bharat)

महिलाएं आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. मेदिनीनगर की मेयर अरुणा शंकर के नेतृत्व में सबसे पहले बदलाव की शुरुआत हुई और आज सभी लोग इस उत्सव में भाग ले रहे हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं: शिखा अग्रवाल, पलामू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज