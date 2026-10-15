Special: पलामू में शाम 5 के बाद कैद हो जाती थी जिंदगी! बदलाव और विकास की कहानी लिख रही महिलाएं
पलामू में कारोबार से लेकर सांस्कृतिक आयोजनों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 5:49 PM IST
पलामू: एक दौर था जब पलामू जिला नक्सल हिंसा की वजह से पूरे देश में चर्चित था, लेकिन पलामू अब नक्सल, हिंसा और पिछड़ेपन के दौर से धीरे-धीरे बाहर निकल रहा है. पलामू के बदलाव में महिलाएं अपनी खास भूमिका निभा रही हैं. कारोबार से लेकर सांस्कृतिक आयोजनों का नेतृत्व महिलाएं ही कर रही हैं.
फिलहाल नवरात्र का दौर चल रहा है. इस नवरात्रि के दौरान पलामू में डांडिया का आयोजन किया जा रहा है. डांडिया के आयोजन में महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही हैं. आयोजन से लेकर सुरक्षा तक की कमान महिलाएं खुद संभाल रही हैं.
बता दें कि सबसे पहले पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग ने नवरात्र के दौरान डांडिया को आयोजित करने की परंपरा की शुरूआत की थी. पिछले साल के आयोजन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है. पहले पलामू में सिर्फ एक जगह पर ही डांडिया का आयोजन होता था, लेकिन अब पूरे जिले में डांडिया का आयोजन होने लगा है. मेदिनीनगर शहर में अकेले नवरात्र के दौरान अब तक डांडिया के 6 अलग- अलग आयोजन हो चुके हैं.
शाम 5 बजे के बाद थम जाती थी गतिविधि
पलामू में कभी शाम पांच बजे के बाद किसी भी प्रकार की गतिविधि थम जाती थी. शाम चार पांच बजे के बाद पलामू से बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती रहती थी. लेकिन अब यह चुनौती खत्म हो गई है पलामू में लोग बेखौफ होकर किसी भी वक्त किसी भी इलाके में चले जा रहे है. पलामू में पहले किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों में पुरुषों की भूमिका होती थी, लेकिन अब पलामू बदल रहा है और हर प्रकार के आयोजन में महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. 2026 में डांडिया कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं का एक मजबूत नेतृत्व क्षमता भी निकाल कर सामने आया है.
महिलाएं आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. मेदिनीनगर की मेयर अरुणा शंकर के नेतृत्व में सबसे पहले बदलाव की शुरुआत हुई और आज सभी लोग इस उत्सव में भाग ले रहे हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं: शिखा अग्रवाल, पलामू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
पलामू के इलाके में तेजी से बदलाव हुए हैं. बहुत सारी सुविधा भी बढ़ी हैं. महिलाओं के लिए कई आयोजन भी हो रहे हैं. पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब महिलाएं भी अपने घरों के काम से फुर्सत पाकर इस तरह के आयोजनों को इंजॉय कर रही है: कोमल अग्रवाल
शहर से ग्रामीण इलाकों तक बदला माहौल
पलामू शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक माहौल बदला है और महिलाएं इसमें मजबूती से निकलकर सामने आई है. पिछले 5 साल में पलामू के इलाके में 1261 महिलाएं छोटे-मोटे कारोबार करके लखपति दीदी बनी है. पलामू में 50 से भी अधिक महिलाएं छोटे-मोटे कारोबार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. डांडिया नाइट और सांस्कृतिक आयोजन, प्रमंडली मुख्यालय मेदिनीनगर से बाहर निकलकर ग्रामीण इलाके के छोटे शहरों तक पहुंचा है. पलामू के कई ऐसे छोटे शहर हैं, जहां इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और महिलाएं इसका नेतृत्व कर रही है.
पलामू के इलाके में हर दिन बदलाव होते जा रहे हैं, जो महिलाओं के लिए काफी अच्छा है. जिस माहौल के लिए दूर के बड़े शहरों में जाना पड़ता था लेकिन अब वह पलामू में ही मिल रहा है. बाहर की महिलाएं अब पलामू में आना चाहती है: पूजा अग्रवाल
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