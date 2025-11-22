ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के दो बड़े फैसले: महिला सुपरवाइजर भर्ती के पेपर लीक आरोपियों को जमानत नहीं, फ्लैट को लेकर मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने महिला सुपरवाइजर भर्ती पेपर लीक मामले में पौरव कालेर, राजाराम और सुमन बेरा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 8:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला सुपरवाइजर भर्ती-2018 पेपर लीक और नकल से जुड़े मामले में कालेर गैंग के मुखिया पौरव कालेर को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने राजाराम उर्फ राजू और सुमन बेरा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने गत 14 नवंबर को जमानत याचिकाओं पर बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

जमानत याचिकाओं में कहा गया कि प्रकरण में उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और कोई पूछताछ व बरामदगी भी शेष नहीं है. वे लंबे समय से जेल में बंद हैं और निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है. ऐसे में उन्हें अनिश्चितकाल के लिए जेल में बंद नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट में दो मामलेः संवाद से करें समस्या का समाधान, यथास्थिति के आदेश

15 लाख में बेचा पेपर: इसका विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने कहा कि पौरव ने अपने साथी राजाराम के साथ मिलकर बीकानेर में परीक्षा आरंभ होने से पहले स्कूल संचालक की मदद से पेपर लीक कराया. इस पेपर के जरिए अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ के जरिए नकल कराई गई. इन अभ्यर्थियों में से सुमन बेरा सहित चार अभ्यर्थियों का चयन भी हुआ. इसकी एवज में पौरव ने पन्द्रह लाख रुपए लिए थे. वहीं आरोपी राजाराम ने स्कूल के परीक्षा केन्द्र से अपने मोबाइल के जरिए पेपर की फोटो लेकर पौरव को भेजी थी.

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पौरव के खिलाफ बीते करीब दस साल में पेपर लीक और नकल के आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हुए हैं. वहीं राजाराम के खिलाफ भी इसी तरह के चार प्रकरण दर्ज हैं. दूसरी ओर सुमन बेरा ने नकल कर भर्ती परीक्षा पास की है. आरोपियों के चलते परिश्रमी अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है और भर्ती की पवित्रता भंग हुई है. इसलिए इन आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

इसे भी पढ़ें- एसआई पेपर लीक मामला: मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई सहित चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

फ्लैट के हेंडओवर को लेकर सुनवाई: वहीं, दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर रोड स्थित पार्क रीजेंसी प्रोजेक्ट को ईडी की ओर से अटैच करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार, ईडी, आदर्श बिल्ड एस्टेट लिमिटेड के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल तथा मधु चौरडिया सहित अन्य पक्षों से जवाब मांगा है. अदालत ने यह भी पूछा है कि याचिकाकर्ताओं को उनके फ्लैट्स का कब्जा क्यों नहीं सौंपा गया. जस्टिस संजीतोष कुमार पुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश तारा देवी केडिया एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता नीतीश बागड़ी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2012 से 2017 के दौरान पार्क रीजेंसी प्रोजेक्ट में फ्लैट्स खरीदे और फ्लैट्स की 90 प्रतिशत से भी अधिक राशि प्रमोटर्स को भुगतान कर दी थी. बिल्डर ने कई खरीदारों को ऑफर ऑफ पजेशन भी जारी कर दिया था, लेकिन इसी बीच वर्ष 2019 में ईडी ने आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान इस प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया. ईडी ने फ्लैट खरीदारों को न तो कोई नोटिस दिया और न ही उनका पक्ष सुना.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने अपने वैध स्रोतों से अर्जित धन से यहां निवेश किया है तथा उनका किसी कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है. साथ ही, ईडी को केवल अपराध की आय के अनुपात में संपत्ति अटैच करने का अधिकार है, न कि निर्दोष तीसरे पक्ष की संपत्ति जब्त करने का. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सभी संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है.

इसे भी पढ़ें- राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

TAGGED:

महिला सुपरवाइजर भर्ती 2018
पेपर लीक और नकल से जुड़े मामला
जमानत याचिकाएं को खारिज
पार्क रीजेंसी प्रोजेक्ट
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

सबरीमला मंदिर, एशिया का सबसे बड़ा नि:शुल्क भोजनालय, पवित्र भोजन से तृप्त हो रहे भक्त

सावधान! कहीं आप नकली दवा तो नहीं खा रहे? प्रतिबंध के बाद भी बाजार में पहुंच रही हैं नकली दवाइयां

हाई ब्लड शुगर और प्रीडायबिटीज को नैचुरली कैसे ठीक करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.