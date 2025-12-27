ETV Bharat / state

आत्मनिर्भर बन रहीं काशी की 60 महिलाएं; हर्बल उत्पादों से शुरू कर रहीं स्वयं का उद्यम, बोलीं- दिख रहा सुनहरा भविष्य

महिलाओं को सिखाया जाता है हर्बल उत्पाद बनाना : महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाने वाली संस्था सिडबी के निदेशक अजय सिंह ने बताया कि, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम से महिलाओं को सपोर्ट मिल रहा है. इसमें महिलाओं को हर्बल कॉस्मेटिक और घरेलू उपयोग से संबंधित उत्पाद बनाना सिखाया जाता है. इसमें साबुन, चावल, पपीता, एलोवेरा के साबुन बनाने के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक हर्बल तेल होते हैं, उन्हें भी बनाना सिखाया जाता है. फेस मसाज उत्पाद, शैंपू आदि बनाना भी महिलाओं को सिखाया जाता है. इसके अंतर्गत महिलाएं अपने अच्छे उत्पाद बना रही हैं और खुद का उद्यम स्थापित भी कर रही हैं. कई जगहों से ऑर्डर भी आए हैं, जिसका डिस्प्ले हम लोग 10 जनवरी को काशी विद्यापीठ में करेंगे. होटल आदि जगहों से ये ऑर्डर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में 60 महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं. अब तक अलग-अलग ट्रेनिंग में 5000 महिलाएं ट्रेंड हो चुकी हैं.

वाराणसी के बसनी गांव की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उस मुहिम को भी आगे बढ़ाया है, जिसकी वे लगातार बात करते रहते हैं, ‘स्वदेशी’. ये महिलाएं भी स्वदेशी उत्पाद तैयार करती हैं. ये वो उत्पाद हैं, जो हमारे समाज और हमारी परंपरा से जुड़े हुए हैं. ये हर्बल उत्पाद हैं. नीम, एलोवेरा के साथ ही अलग-अलग तरीके के मैटेरियल से उत्पाद बनाए जाते हैं. महिलाएं हर्बल साबुन, हर्बल तेल, हर्बल मसाले और अन्य प्रकार के उत्पाद तैयार करती हैं. इन महिलाओं का कहना है कि पहले ये अपने घरों में खाली रहती थीं, इनके पास रोजगार का कोई माध्यम नहीं था.

वाराणसी के बड़ागांव इलाके बसनी गांव में महिलाएं आत्मनिर्भर के गुर सीख रही हैं. यह गुर न सिर्फ इन्हें आजादी दे रही है, बल्कि इन्हें आत्मनिर्भर-स्वावलंबी बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है. गांव की वे महिलाएं जो घर के अंदर चूल्हा-चौका में ही सिमटकर रह गई थीं, वे अब अपनी एक नई सफलता की कहानी लिख रही हैं.

वाराणसी : ' मिट्टी की खुशबू में हुनर का रंग भरती है. गांव की नारी अब अपनी पहचान गढ़ती है. चूल्हे चौके से निकलकर खुद अपनी राह बनाती है, आत्मनिर्भरता की ज्योति अब हर घर में जलाती है.' ये कहानी गांव की उन महिलाओं के लिए है, जो आज लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं.

उत्पादों के ऑर्डर महिलाएं कर रही हैं तैयार : उन्होंने बताया कि मिल रहे ऑर्डर की पूर्ति महिलाओं के माध्यम से उत्पाद बनवाकर की जाएगी, जिससे सामान की आपूर्ति हो सके और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें. इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन ‘विकसित भारत-2047’ के कॉन्सेप्ट को लेकर भी हम चल रहे हैं, जिससे महिलाएं अपने घरों में रहकर काम करें और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें.

बड़ागांव की रहने वाली शाहीन बानो बताती हैं, ‘पहले हम लोग सिलाई का काम कर रहे थे. इसके बाद हमारी सीनियर अनुपमा ने हमें उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग दिलाई है, जिसमें हम लोगों ने साबुन, हैंडवाश के साथ ही बहुत तरीके के साबुन बना रहे हैं.’



घर से निकल तैयार कर रहीं खुद के लिए रोजगार : शाहीन बानो ने बताया कि, हम लोग हर्बल साबुन बनाने का काम करते हैं. इसमें नीम का साबुन, तुलसी का साबुन, हल्दी का साबुन, गुलाब का साबुन आदि अलग-अलग तरीके के साबुन बनाने का काम करते हैं. वह बताती हैं कि ‘पहले तो हम लोग घर तक ही सीमित थे. अब बाहर निकलने का मौका मिला है. बच्चे बड़े हो गए हैं. ऐसे में बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी आजादी मिल गई है.

'शरीर के लिए फायदेमंद' : वह बताती हैं कि समय बच रहा है तो हम यही सीख रहे हैं, जिससे हम अपना रोजगार कर सकें. मार्केट में केमिकल वाली इतनी चीजें आ चुकी हैं, जो लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं. यह उत्पाद शुद्ध होता है, जो कम से कम शरीर के लिए तो फायदेमंद है. उन्होंने बताया कि हम अपने उत्पादों के लिए अपना मार्केट बनाना चाहते हैं. काम सीखने में हमारा समय भी कट जा रहा है और चार पैसे भी मिल जा रहे हैं, जिससे हमारा घर खर्च भी निकल जा रहा है.

महिलाएं बना रहीं हर्बल उत्पाद (Photo credit: ETV Bharat)

वंदना कहती हैं, ‘मेरी शादी हो गई, जिसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की. मेरे पति चाहते थे कि मैं पढ़-लिखकर कुछ अच्छा काम करूं. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं हर्बल उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए आई. मुझे इसमें अपना सुनहरा भविष्य दिखा. मैं साबुन बनाकर भी अपना रोजगार आगे बढ़ा सकती हूं. हम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है. ऐसे ही हम लोग भी आगे कहीं ट्रेनिंग देने जा सकते हैं.’





हर्बल उत्पाद बनातीं महिलाएं. (Photo credit: ETV Bharat)

वंदना कहती हैं, ‘हर्बल साबुन बनाना सीखकर आगे अब खुद का बिजनेस शुरू करने का इरादा है.’ बसनी में महिलाओं को 06 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जा रही है. इसमें उन्हें हर्बल उत्पाद बनाना सिखाया जा रहा है. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाएं साबुन बनाना, सुगंधित उत्पाद तैयार करना, हैंड वाश, फेस वाश आदि बनाना सीख रही हैं. इन महिलाओं को इस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि वे इसे सीखकर आगे अपना काम शुरू कर सकेंगी. इस काम को सीखकर महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि वे अपने घर का भी खर्च उठाने में मदद कर सकेंगी.

ट्रेनिंग लेतीं महिलाएं (Photo credit: ETV Bharat)

बताते चलें कि ये प्रशिक्षण MSME और सुगंध फ्रेगरेंस एवं सुरस विकास केंद्र, (FFDC) कानपुर के सहयोग से वाराणसी में चल रहा है. इस बारे में सहायक निदेशक डॉ. भक्ति विजय शुक्ला ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके तहत वाराणसी में दो स्थानों पर ट्रेनिंग चल रही है. बसनी SIDBI में महिलाओं को हर्बल उत्पाद बनाना सिखाया जा रहा है, तो वहीं विद्यापीठ में अगरबत्ती-धूपबत्ती के उत्पाद को बनाना सीख रही हैं. आगामी 10 जनवरी को भव्य प्रदर्शनी के जरिए उनके उत्पादों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा.



