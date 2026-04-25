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देहरादून कैनाल रोड पर शराब की दुकान का जोरदार विरोध, महिलाओं के धरने में पहुंचे मंत्री गणेश जोशी

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार नई खुल रही शराब की दुकानों का विरोध हो रहा है. इस बार राजधानी देहरादून के कैनाल रोड किनारे खोली गई शराब की दुकान का विरोध हो रहा है. विरोध में स्थानीय नागरिकों के साथ तमाम संगठन लामबंद हो गए हैं. शराब की दुकान बंद कराये जाने को लेकर लोगों ने धरना शुरू कर दिया है.

देहरादून में शराब की दुकान का विरोध: इस मामले को लेकर कैनाल रोड क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 23 अप्रैल को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से भी मुलाकात की थी. उन्हें वहां घनी आबादी वाली क्षेत्र में प्रस्तावित शराब की दुकान के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा था. ज्ञापन में बताया गया था कि शराब की दुकान खुलने से असामाजिक तत्वों की वृद्धि की आशंका है. इससे वहां रहने वाले लोगों को परेशानियां हो सकती हैं.