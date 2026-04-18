मेरठ के सेंट्रल मार्केट में 9वें दिन भी महिलाओं का धरना जारी, व्यापारियों ने SSP से की ये मांग
53 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सख्त एक्शन और कुर्की की मांग उठाई गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 1:07 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 1:53 PM IST
मेरठ: यूपी के शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट सेक्टर-2 में सेटबैक छोड़ने की कार्रवाई के विरोध में महिलाओं का धरना शनिवार को 9वें दिन भी जारी रहा. इस दौरान संयुक्त व्यापार संगठन के प्रतिनिधियों ने एसएसपी से मुलाकात की. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अक्टूबर माह में सेंट्रल मार्केट प्रकरण में जिन 53 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमा पर सख्त एक्शन लेने और कुर्की करने की मांग की.
बता दें कि मेरठ में सेंट्रल मार्केट में सेटबैक कार्रवाई के विरोध में बीते 9 दिन से व्यवसायी परिवारों से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं का धरना जारी है. शुक्रवार की सुबह सेंट्रल मार्केट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने अजय राय को नोएडा में ही रोक दिया था. वहीं, व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवास विकास परिषद के अफसरों पर दर्ज मुकदमे का हवाला देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष व व्यापारी नेता अजय गुप्ता ने बताया सेंट्रल मार्केट प्रकरण में 17 अक्टूबर को दो मुकदमे दर्ज कराए गए थे. यह दो मुकदमे उन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराए गए थे, जिनके कार्यकाल में सेंट्रल मार्केट में निर्माण हुआ था.
व्यापारी नेता अजय कुमार ने बताया कि लगभग 6 महीने का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया. दोषी अधिकारी के खिलाफ अभी तक भी चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई, जिससे व्यापारियों में रोष है, जिनकी वजह से हजारों परिवार सड़कों पर आ गए हैं.
व्यापारी नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही अब-तक मेरठ में सेंट्रल मार्केट में एक पूरी बिल्डिंग को जमीन डोज किया जा चुका है. वहीं अब 44 भवन को सील करने की कार्रवाई की गई है, लेकिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ चार्ज सीट तक दाखिल नहीं की गई है. इनके कार्यकाल में व्यापारियों ने बिल्डिंग बनाई थीं. अगर व्यापारी दोषी हैं तो कम दोषी अफसर भी नहीं.
संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि सेंट्रल मार्केट में अभी भी पुलिस है. वहीं स्थानीय प्रभावित लोग भी सेटबैक की मांग को लेकर बैठे हुए हैं. वहां 35 गज के मकान है. कुछ और उसी तरह से छोटे साइज के मकान है और जिस वक्त यह मकान वाहन बनाए गए थे. उस वक्त कोई नियम भी नहीं था. संयुक्त व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष पवन मित्तल ने कहा कि जिन अधिकारियों की मौजूदगी में यहां निर्माण हुए उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
व्यापारी नेता दलजीत सिंह ने कहा कि जब 44 बिल्डिंग सील की गई तो उस समय पुलिस भी मौजूद थे. दोषी अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया था. लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे व्यापारी वर्ग में असंतोष है. उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए. जब सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों के प्रतिष्ठान सील किए जा सकते हैं तो शास्त्री नगर में ही रहने वाले कई अफसर के घरों पर कोई कार्रवाई या उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाना बेहद ही चिंता का विषय है.
व्यापारियों का कहना है कि सेंट्रल मार्केट में 25 वर्ग मीटर, 32 वर्ग मीटर और लगभग 60 वर्ग मीटर के छोटे-छोटे मकान हैं. इन मकानों में ही वे छोटे-मोटे व्यवसाय चलाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे. ऐसे निर्देश से छोटे मकानों को नुकसान हो सकता है.
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