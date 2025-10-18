कुम्हार के घर पहुंच रहीं महिला, महिला कारीगरों को कर रहीं प्रोत्साहित!
हजारीबाग में महिला सशक्तिकरण की मिसाल देखने को मिली.
Published : October 18, 2025 at 5:28 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 6:12 PM IST
हजारीबाग: समाज की ऐसी महिलाएं जो सशक्त और प्रबुद्ध हैं वो दीपावली के पहले वैसी महिलाओं के हौसले को सलाम करने निकली हैं जो दिन रात मेहनत कर दिवाली के लिए दीया तैयार कर रही हैं.
वोकल फॉर लोकल की अपील का हुआ असर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल की अपील के बाद इसका खासा असर देखने को मिल रहा है. दीपावली में लोग इस बार हजारीबाग में दीया की खरीदारी अधिक कर रहे हैं.
महिलाओं के जज्बे और हुनर को हर कोई कर रहा सलाम
समाज की ऐसी महिलाएं जो सबल हैं वो दीया बनाने वाली महिलाओं के जज्बे को सलाम करते हुए हजारीबाग के कुम्हार टोली पहुंचीं. महिलाओं ने कहा कि आपके बनाए हुए दीए से ही इस बार हजारीबाग प्रकाशित होगा. आप इतनी मेहनत से दीए बनाते हैं कि आपके इस जज्बे और हुनर को हर कोई सलाम कर रहा है.
इस बार लोकल सामान की खरीदारी अधिक है
दीया बनाने वाली महिला भी कहती हैं कि पहली बार कोई हमारे काम की प्रशंसा करने के लिए हमारे घर के दरवाजे तक पहुंचा है. जब लोग प्रशंसा करते हैं तो बेहद अच्छा लगता है. इस बार दीपावली में दिए की मांग पहले से अधिक है. जो यह दिखाता है कि लोकल सामान की खरीदारी अधिक हो रही है.
दीपावली खुशियों का त्यौहार है. खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं. महिला सशक्तिकरण हजारीबाग में देखने को मिला जहां एक महिला दूसरी महिला की मेहनत को सलाम कर रही है.
ये भी पढ़ें:
धनबाद: दीपावली आते ही घूमने लगी कुम्हारों की चाक, मौसम की बेरुखी से है थोड़ी मायूसी
रांची के दीपावली मेले में ‘गांव’ ने खींचा सबका ध्यान, झारखंड की परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन
प्रोफेसरों की प्रोन्नति पर लगी जेपीएससी की मुहर, छह विश्वविद्यालयों के 488 शिक्षकों को दीवाली से पहले मिली बड़ी सौगात