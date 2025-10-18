ETV Bharat / state

कुम्हार के घर पहुंच रहीं महिला, महिला कारीगरों को कर रहीं प्रोत्साहित!

हजारीबाग में महिला सशक्तिकरण की मिसाल देखने को मिली.

WOMEN PREPARING DIYAS FOR DIWALI
दीया खरीदतीं महिलाएं (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 18, 2025 at 5:28 PM IST

Updated : October 18, 2025 at 6:12 PM IST

हजारीबाग: समाज की ऐसी महिलाएं जो सशक्त और प्रबुद्ध हैं वो दीपावली के पहले वैसी महिलाओं के हौसले को सलाम करने निकली हैं जो दिन रात मेहनत कर दिवाली के लिए दीया तैयार कर रही हैं.

वोकल फॉर लोकल की अपील का हुआ असर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल की अपील के बाद इसका खासा असर देखने को मिल रहा है. दीपावली में लोग इस बार हजारीबाग में दीया की खरीदारी अधिक कर रहे हैं.

हजारीबाग में कुम्हार के घर पहुंच रहीं महिलाएं, महिला कारीगरों को कर रहीं प्रोत्साहित! (Etv Bharat)

महिलाओं के जज्बे और हुनर को हर कोई कर रहा सलाम

समाज की ऐसी महिलाएं जो सबल हैं वो दीया बनाने वाली महिलाओं के जज्बे को सलाम करते हुए हजारीबाग के कुम्हार टोली पहुंचीं. महिलाओं ने कहा कि आपके बनाए हुए दीए से ही इस बार हजारीबाग प्रकाशित होगा. आप इतनी मेहनत से दीए बनाते हैं कि आपके इस जज्बे और हुनर को हर कोई सलाम कर रहा है.

women-showing-their-passion-and-talent-by-preparing-diya-for-diwali-in-hazaribag
महिला कारीगर से बात करतीं स्थानीय महिलाएं (ETV Bharat)

इस बार लोकल सामान की खरीदारी अधिक है

दीया बनाने वाली महिला भी कहती हैं कि पहली बार कोई हमारे काम की प्रशंसा करने के लिए हमारे घर के दरवाजे तक पहुंचा है. जब लोग प्रशंसा करते हैं तो बेहद अच्छा लगता है. इस बार दीपावली में दिए की मांग पहले से अधिक है. जो यह दिखाता है कि लोकल सामान की खरीदारी अधिक हो रही है.

दीपावली खुशियों का त्यौहार है. खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं. महिला सशक्तिकरण हजारीबाग में देखने को मिला जहां एक महिला दूसरी महिला की मेहनत को सलाम कर रही है.

