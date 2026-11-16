सुख-समृद्धि की कामना और कठिन व्रत; महिलाओं ने बताई छठ महापर्व में आस्था की वजह
महिलाओं की बातचीत से एक बात सामने आती है कि छठ पूजा सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 8:45 AM IST
कानपुर: छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और परिवार की खुशहाली से जुड़ा विश्वास है. तीन दिनों तक चलने वाली पूजा में व्रती कठिन नियमों का पालन करते हुए भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करती हैं.
कोई संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना लेकर व्रत रखता है, तो कोई परिवार की सुख-समृद्धि के लिए पूजन करता है. घाट पर उमड़ी भीड़ के बीच महिलाओं ने छठ की परंपराओं, तैयारियों और इससे जुड़े अपने अनुभव साझा किए.
छठ पूजा के दौरान घाटों पर कहीं पूजा की वेदियां सजाई गईं तो कहीं फल, नारियल और पारंपरिक पकवानों से सजे सूप दिखाई दिए. इस पर्व में ठेकुआ का विशेष महत्व है. वहीं, 36 घंटे तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखने की परंपरा इसे कठिन व्रतों में शामिल करती है.
40 साल से कर रहीं छठ का व्रत: अर्चना वर्मा ने बताया कि उनकी मां 40 साल से छठ का व्रत कर रही हैं. इस पर्व में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है. बिहार में छठ का विशेष महत्व है. हालांकि अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी लोग इसे पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं.
अर्चना ने बताया कि छठ पूजा की तैयारियां तीन दिन पहले से शुरू हो जाती हैं. खरना के दिन चावल और दूध से खीर बनाई जाती है. इसके साथ रोटी भी तैयार की जाती है. कई महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से यह व्रत रखती हैं. वहीं, संतान की खुशहाली और परिवार की मंगलकामना के लिए भी छठी मैया की पूजा की जाती है.
ठेकुआ और नारियल के बिना अधूरी छठ पूजा: व्रती महिलाओं ने बताया कि इसमें नारियल और ठेकुआ का विशेष महत्व है. ठेकुआ आटा और चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है. इसे छठ पूजा के प्रमुख प्रसादों में गिना जाता है. पूजा के दौरान इन सामग्रियों को श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है.
बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत: छठ पूजा में शामिल नेहा शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा करने लगे हैं. इस व्रत को अधिकतर महिलाएं अपने बच्चों की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से रखती हैं. छठी मैया से प्रार्थना की जाती है कि सभी बच्चे स्वस्थ रहें और उन पर अपनी कृपा बनाए रखें.
उन्होंने यह भी बताया कि उनके परिवार में उनकी मां छठ का निर्जला व्रत रखती हैं. उनके बच्चे की कामना से उनकी मां ने यह व्रत शुरू किया था. हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि छठ पूजा में चढ़ाई जाने वाली तमाम सामग्रियों और परंपराओं की उन्हें पूरी जानकारी नहीं है.
सूर्य को अर्घ्य देने से छठ की परंपरा: गीतांजलि गुप्ता ने बताया कि छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है. पर्व के दौरान शाम और सुबह सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है. व्रती परिवार के साथ पूजा की तैयारियां करते हैं और पूरी श्रद्धा से इस परंपरा का पालन करते हैं.
छठ की तैयारी के लिए लोग काफी पहले से जुट जाते हैं. कई परिवारों के लिए यह पर्व पूरे साल के इंतजार जैसा होता है. उन्होंने घाट पर की गई व्यवस्थाओं की भी सराहना की और कहा कि हर साल व्यवस्था पहले से बेहतर होती दिखाई दे रही है. उन्हें उम्मीद है,कि आने वाले वर्षों में भी इसमें और सुधार होगा.
महिलाओं की बातचीत से एक बात सामने आती है कि छठ पूजा सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है. यह परिवार, संतान की खुशहाली, पुरानी परंपराओं और सामूहिक सहभागिता से भी जुड़ा पर्व है. यही वजह है कि पीढ़ियों से चली आ रही यह परंपरा अब बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी लोगों को जोड़ रही है.
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