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सुख-समृद्धि की कामना और कठिन व्रत; महिलाओं ने बताई छठ महापर्व में आस्था की वजह

सुख-समृद्धि की कामना और कठिन व्रत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और परिवार की खुशहाली से जुड़ा विश्वास है. तीन दिनों तक चलने वाली पूजा में व्रती कठिन नियमों का पालन करते हुए भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करती हैं.

कोई संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना लेकर व्रत रखता है, तो कोई परिवार की सुख-समृद्धि के लिए पूजन करता है. घाट पर उमड़ी भीड़ के बीच महिलाओं ने छठ की परंपराओं, तैयारियों और इससे जुड़े अपने अनुभव साझा किए.

छठ पूजा के दौरान घाटों पर कहीं पूजा की वेदियां सजाई गईं तो कहीं फल, नारियल और पारंपरिक पकवानों से सजे सूप दिखाई दिए. इस पर्व में ठेकुआ का विशेष महत्व है. वहीं, 36 घंटे तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखने की परंपरा इसे कठिन व्रतों में शामिल करती है. कानपुर से दीपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) 40 साल से कर रहीं छठ का व्रत: अर्चना वर्मा ने बताया कि उनकी मां 40 साल से छठ का व्रत कर रही हैं. इस पर्व में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है. बिहार में छठ का विशेष महत्व है. हालांकि अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी लोग इसे पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं. अर्चना ने बताया कि छठ पूजा की तैयारियां तीन दिन पहले से शुरू हो जाती हैं. खरना के दिन चावल और दूध से खीर बनाई जाती है. इसके साथ रोटी भी तैयार की जाती है. कई महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से यह व्रत रखती हैं. वहीं, संतान की खुशहाली और परिवार की मंगलकामना के लिए भी छठी मैया की पूजा की जाती है. कानपुर में छठ पूजा. (Photo Credit: ETV Bharat) ठेकुआ और नारियल के बिना अधूरी छठ पूजा: व्रती महिलाओं ने बताया कि इसमें नारियल और ठेकुआ का विशेष महत्व है. ठेकुआ आटा और चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है. इसे छठ पूजा के प्रमुख प्रसादों में गिना जाता है. पूजा के दौरान इन सामग्रियों को श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है.