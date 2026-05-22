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महिलाओं की आत्मनिर्भरता की मिसाल, पलामू के चेड़ाबार में महिलाएं लगाती हैं बाजार, सुरक्षा और बाकी सभी व्यवस्थाएं महिलाओं के हाथ में

पलामू: जिले के चैनपुर प्रखंड का चेड़ाबार इलाका महिलाओं की एकजुटता और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गया है. चेड़ाबार में महिलाओं के नेतृत्व में साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसकी व्यवस्था, सुरक्षा और बाकी सभी काम महिलाएं ही देखती हैं. कभी पिछड़ेपन के लिए जाना जाने वाला यह इलाका अब महिलाओं की सांगठनिक सोच और आत्मनिर्भरता के लिए मशहूर है. महिलाओं की एक टीम ने चेड़ाबार में कोयल नदी के तटवर्ती क्षेत्र को बाजार के रूप में विकसित किया है.

चेड़ाबार में आमतौर पर महिलाएं हर दिन बाजार लगाती हैं, लेकिन गुरुवार का दिन खास होता है. गुरुवार को भव्य साप्ताहिक बाजार लगता है. इस बाजार में सब्जियां, मिठाई और कपड़ों समेत कई तरह की चीजें बिकती हैं. यह बाजार पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश का होता है, जिसमें गांव वालों की आम जरूरतों को पूरा करने वाला सामान बिकता है. इस बाजार में गांव और शहर दोनों तरह के लोग खरीददारी के लिए आते हैं.

चेड़ाबार में महिलाएं लगाती हैं बाजार (Etv Bharat)

अचानक बाजार लगाने का हुआ फैसला

चैनपुर के चेड़ाबार इलाके में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत 22 स्वयं सहायता समूह हैं. इन समूह से 250 महिलाएं जुड़ी हैं. 2022-23 में महिलाओं की एक मीटिंग चल रही थी. कुंती देवी नाम की एक महिला मीटिंग में आई हुई थी. कुंती देवी ने अपने खेत में टमाटर की बड़ी फसल उगाई थी. उन्हें टमाटर बेचने के लिए बाजार ले जाना था.

चेड़ाबार बाजार (Etv Bharat)

जैसे ही वह मीटिंग से उठकर जाने लगी, दूसरी महिलाओं ने उन्हें रोक दिया. जिसके बाद कुंती देवी ने अपनी समस्या महिला स्वयं सहायता समूह के सामने रखी. बाद में, महिलाओं को विचार आया कि क्यों ना शहर के बजाय अपने ही गांव में बाजार लगाई जाए. शुरुआत में, 50 महिलाओं ने मिलकर बाजार की शुरुआत की. 2026 तक, लगभग 300 महिलाएं बाजार से जुड़ गई हैं.