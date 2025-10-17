ETV Bharat / state

दिवाली बाजार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लगाई स्टाल, पहले सीखा उत्पाद बनाना, अब मिल रही पहचान

अलवर के दीवाली बाजार में महिलाओं को अपने बनाए उत्पाद प्रदर्शित कर विक्रय करने का मौका मिला है. इससे महिलाओं को स्वावलंबन मिल रहा है.

Products made by women
महिलाओं के बनाए उत्पाद (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 3:29 PM IST

अलवर: दीपोत्सव का पर्व 18 अक्टूबर से शुरू होगा. इसे लेकर बाजार सज गए हैं. वहीं महिलाएं भी अब दिवाली बाजार में अपने बनाए हुए उत्पाद को प्रदर्शित कर अपनी पहचान बना रही हैं. शहर के कंपनी बाग के पास लगने वाले दिवाली बाजार में महिलाओं ने 1100 उत्पादों को प्रदर्शित किया. जिन्हें यहां पहुंचने वाले लोगों ने सराहा और साथ ही खरीददारी की.

250 महिला कर रही समूह में कार्य: दीवाली बाजार में स्टॉल लगाने वाली पूनम शर्मा ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए करीब 1100 उत्पादों को एक ही जगह पर स्टॉल लगाकर प्रदर्शित किया गया है. लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं. पूनम ने बताया कि स्टॉल पर लगाने वाले सभी उत्पादों को करीब 250 महिलाओं के समूह ने तैयार किया है. उन्होंने बताया कि मेले की स्टॉल में बंदनवार, गाय के गोबर से बने दीपक और दिपावली पूजन के लिए ऊपला डिजाइन में बना हुआ है. इसी प्रकार 55 तरह के दीपक सहित गिफ्ट हैंपर सहित 1100 उत्पाद हैं.

पढ़ें: Rajasthan: दीपावली पर गाय के गोबर से निर्मित दीये से जगमगाएंगे कई राज्य, कामधेनु थाली से होगी लक्ष्मी-गणेश की पूजा

पहले सीखा बनाना, अब बाजार में बिक्री: कुमकुम झा ने बताया कि उन्होंने गोबर से तैयार उत्पाद को स्टॉल पर प्रदर्शित किया है. इसमें गोबर से तैयार दिए, छाने, अगरबत्ती सहित अन्य चीजें हैं. इन उत्पादों को जून-जुलाई में तैयार किया और अब स्टॉल्स के माध्यम से बेचा जा रहा है. पहले उन्होंने इन उत्पादों को बनाना सीखा. इसके बाद उनके साथ जुड़ी हुई करीब 10 से 12 महिलाओं को सिखाया. अब पूरा ग्रुप इन सामानों को तैयार करता है. गोबर से तैयार उत्पादों में गोबर की मात्रा 90 प्रतिशत व 10 प्रतिशत ज्वार गम है, जिससे कि अच्छे से उत्पाद तैयार हो सके. कुमकुम ने बताया कि उन्होंने अपने द्वारा तैयार किए हुए उत्पादों को दिल्ली तक भी प्रदर्शित किया है.

पढ़ें: 5 हजार महिलाओं का नवाचार: गाय के गोबर से बनाई आकर्षक ​राखियां, दुबई, इंग्लैंड और मस्कट तक है डिमांड

नगर निगम ने उपलब्ध करवाई जगह: पूनम शर्मा ने बताया कि दिवाली बाजार लगाने के लिए नगर निगम की ओर से महिलाओं को जगह उपलब्ध करवाई गई. इस दिवाली बाजार के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबन मिल रहा है. वहीं त्योहार से पहले समूह में कार्य करने वाली महिलाओं को भी अपने उत्पादों से आजीविका होगी. खरीदारी करने आई रजनी ने बताया कि महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद 'लोकल फॉर वोकल' को भी बढ़ावा दे रहे हैं. इन उत्पादों में मिलावट की कोई आशंका नहीं रहती है. यहां दिवाली पर काम आने वाली सभी जरूरत का सामान उपलब्ध है.

